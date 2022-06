I Righeira sono tra gli ospiti di Techetechetè, il programma di successo di Rai1 la cui formula vincente è riproporre videoframmenti d’epoca. Ormai una delle trasmissioni più popolari della rete ammiraglia, Techetechetè, va in onda dal 2012. I Righeira sono stati un duo musicale che ha fatto ballare un’intera generazione negli anni Ottanta, ma ancora oggi le loro canzoni sono delle hit estive che vengono spesso riproposte in radio. I Righeira sono composti da Johnson Righeira e Michael Righeira, nomi d’arte rispettivamente di Stefano Righi e Stefano Rota. Sono stati attivi musicalmente dal 1983 al 1992, e successivamente dal 1999 al 2016. In totale hanno pubblicato 8 album, di cui 4 in studio e 4 di raccolte.

Stefano Rota e Stefano Righi, perché i Righeira si sono separati?/ Dopo anni, ecco le dichiarazioni in merito

Chi sono i Righeira: gli esordi di Stefano Righi e Stefano Rota

Il duo Righi e Rota si conosce sui banchi di scuola nel quartiere torinese di Barriera di Milano. Iniziano a fare musica insieme negli anni Settanta, facendosi conoscere col nome di Righeira (nato dall’unione di Righi e da una tipica desinenza portoghese), e agli esordi si fingono fratelli. Johnson comincia prima con la carriera solista, poi dal 1982, insieme all’amico Michael siglano un accordo discografico con la casa di produzione La Bionda, a cui saranno legati per cinque anni.

JOHNSON RIGHEIRA/ "Andai in taxi da Riccione a Salerno! La mia prima volta fu con..."

I Righeira: Vamos a la playa e altri successi

Il primo grande successo dei Righeira risale al 1983 con il singolo Vamos a la playa, una ballata latina cantata in spagnolo che diventa fin da subito un classico tormentone estivo. Segue poi No tengo dinero, un secondo brano in spagnolo caratterizzato da musica pop, che si rivela essere un altro successo nelle hit parade. Nel 1985, il duo ritrova il successo con la canzone L’estate sta finendo, stavolta in lingua italiana, con la quale partecipano al programma Un disco per l’estate, e successivamente vincono l’edizione del Festivalbar.

Johnson Righeira, il trauma del carcere nel 1933/ L'accusa di spaccio e l'assoluzione

Gli ultimi progetti risalgono agli anni Duemila, prima di separarsi artisticamente nel 2016. In occasione del quarantesimo anniversario di Vamos a la playa, nel 2021, è uscita una nuova versione remixata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA