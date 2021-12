RIGOLETTO AL CIRCO MASSIMO, RAI 3/ Diretta, trama, cast del film opera di Michieletto

Rigoletto al Circo Massimo su Rai 3

Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21.20 in prima visione su Rai 3 va in onda Rigoletto al Circo Massimo. Stiamo parlando del film opera di Damiano Michieletto che vanta un cast di eccellenze. Impossibile non citare del cast Rosa Feola, Riccardo Zanellato, Gabriele Sagona, Roberto Frontali,

Ivan Ayon Rivas e Martina Belli. Ricordiamo che il Rigoletto è un melodramma diviso in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave e tratto dalla storia scritta da Victor Hugo, Il re si diverte.

Questa è ambientata a Mantova, siamo nel XVI secolo e conosciamo subito il protagonista, Rigoletto, che è un buffone di corte, padre di Gilda, figlia che cerca di tenere segreta ai cortigiani per evitare che questi si vendichino di lui, usandola. Tutto questo astio nasce dalle numerose beffe che Rigoletto si fa degli altri. Fatto sta che Gilda però si innamora del Duca di Mantova, uomo frivolo e incostante nei sentimenti. Quest’ultimo le fa una corte furtiva e serrata alla quale poi Gilda cede. Sarà l’inizio della rovina di Rigoletto e della ragazza: i cortigiani del duca, pronti a vendicarsi di Rigoletto, rapiranno Gilda, credendola non sua figlia ma la sua amante. Rigoletto giura vendetta e per questo chiede l’aiuto di un sicario, Sparafucile. Quando questi sta per uccidere il duca, per salvarlo, Gilda si sostituisce a lui e cade pugnalata in sua vece.

Rigoletto al Circo Massimo: una serata dedicata all’opera

Rai 3 dedica la serata di giovedì 30 dicembre a “Rigoletto”, capolavoro di Giuseppe Verdi. Alle 21.20 andrà in onda il film opera di Damiano Michieletto “Rigoletto al Circo Massimo”, il primo spettacolo dal vivo messo in scena nel luglio del 2020, in Italia, dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia. Le prove sono iniziate il 16 giugno 2020, il giorno della riapertura dei teatri dopo il primo lockdown, e sono andate avanti fino al debutto fissato per il mese successivo. Il regista si è dovuto confrontare con le limitazioni imposte dal virus, prima fra tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico. Il film “Rigoletto al Circo Massimo” attinge a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco. Tra gli interpreti ci sono Roberto Frontali, Rosa Feola e Riccardo Zanellato. Il film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, conta sull’orchestra e il coro del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Daniele Gatto.

Rigoletto al Circo Massimo: le scelte del regista Damiano Michieletto

“Abbiamo iniziato le prove il 16 giugno 2020, il giorno della riapertura dei teatri dopo il lockdown. Il debutto era fissato per il mese successivo. Una sfida che ha coinvolto ed esaltato le energie di tutto il mio team di lavoro e delle nuove persone che ho avuto la fortuna di incontrare”, ha scritto il Damiano Michieletto nelle note di regia. Sul maxischermo appaiono anche filmati girati durante il periodo di prove a Cinecittà. Pochissimi gli oggetti in scena, per dare spazio al dramma di Rigoletto: una giostra a catene e sei automobili. Gli abiti sono moderni, le atmosfere da noir. Dopo il film “Rigoletto al Circo Massimo”, andrà in onda “Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo”, documentario di Enrico Parenti che racconta la genesi e le difficoltà incontrate per realizzare l’opera. quest’anno Michieletto ha realizzato anche un altro opera-movie: “Gianni Schicchi” presentato anche al Torino Film Festival e andare in onda il 27 dicembre alle 23.30.



