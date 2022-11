“Rigopiano, fallimento di un intero sistema”/ Pm: “Responsabilità Comune e Provincia”

Oggi, al tribunale di Pescara si è tenuta la requisitoria del sostituto procuratore Anna Benigni che ha aperto la fase dibattimentale del processo sulla tragedia di Rigopiano. Una sciagura che scosse il Paese intero: il 18 gennaio 2017 una valanga travolse il resort di Farindola. 29 morti e 11 persone salvate, tante vite spezzate per una dramma che poteva essere evitato.

“Il dolore che tutti hanno provato di fronte a questa tragedia è stato il motore di questo ufficio, e a questo dolore vogliamo dare una risposta”, l’analisi del sostituto procuratore in aula: “Non sempre gli enti hanno a cura l’incolumità o l’interesse collettivo – riporta Ansa – Comune o Prefettura, per esempio, avrebbero dovuto fare il loro dovere o impedendo la costruzione dell’hotel o evacuando la struttura, così come l’unica strada disponibile avrebbe dovuto essere pulita e questa era l’ultima possibilità di salvare le persone dell’hotel di Rigopiano”. Oggi, inoltre, per la prima volta in aula sono stati fatti tutti i nomi delle vittime della tragedia di Rigopiano e mostrati anche i loro volti.

“Rigopiano, fallimento di un intero sistema”

Grande commozione in aula a Pescara per il ricordo delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano, il gesto del pm ha colpito i parenti delle persone che persera la vita. Tornando alle responsabilità, la Benigni ha punto il dito contro il sindaco e gli imputati del Comune di Farindola, rei di non aver posto in essere “quelle condotte che avrebbero evitato la realizzazione dell’Hotel in quell’area e comunque il contenimento della valanga attraverso adeguati strumenti”. Se si fossero attivati strumenti di conteniment, ha aggiunto, il disastro non si sarebbe verificato. Contestati a vario titolo il fatto di “non aver attivato la commissione valanghe, nonostante l’allerta meteo, di non aver adottato l’ordinanza di sgombero dell’ Hotel e di non aver segnalato l’isolamento”. Per il pm Andrea Papalia quanto avvenuto a Rigopiano è il fallimento di un intero sistema: “La Carta valanghe era un compito che spettava ai dirigenti della Regione Abruzzo, e quell’idea tempestiva e lungimirante è rimasta una buona intenzione senza risultati. Si è trattato di un ritardo inaccettabile. Da questo ritardo si deve partire, perchè di questa responsabilità si deve rispondere penalmente”.

