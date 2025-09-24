A$AP Rocky spiazza tutti: “Come fai a sapere che non sono già sposato?” Rihanna tace.

Rihanna e ASAP Rocky si sposano? Il rapper e compagno della celebre popstar ha dato una risposta ironica a chi gli ha fatto delle domande sul matrimonio e subito si è diffuso il rumor sulle presunte nozze segrete. In poche parole, la coppia potrebbe essere già sposata. “Come fai a sapere che non sono già sposato?”, ha risposto ASAP alla domanda di un giornalista, e poi ha concluso: “Non ho ancora intenzione di confermarlo“.

Enzo Iacchetti furioso: "Denuncerò chi mi minaccia"/ Duro sfogo: "Mi vogliono solo se non parlo di Gaza"

“Quando torni a casa, conta solo la famiglia. Conta solo la tua relazione. Conta solo la tua casa. Non conta tutto il resto”, ha poi continuato il rapper parlando della relazione con la cantante 37enne. I due, nel corso della loro relazione hanno sempre cercato di tenere la loro vita privata fuori dai riflettori, cosa che ha portato molti a pensare che effettivamente potrebbero essersi già sposati lontani da tutto e da tutti.

Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci svela Ballerini per una notte: colpo di scena/ "Più di uno"

Rihanna e ASAP Rocky presto genitori, parla il rapper: “Sento che è una femmina”

Rihanna e ASAP Rocky hanno due figli, Riot di 2 anni e RZA di 3 e al momento la popstar è incinta del terzo bambino. “Spero sia una bambina. Lo spero davvero“, ha detto ASAP, “La prima volta volevamo sapere il sesso del bambino. La seconda volta non volevamo saperlo. La terza volta non vogliamo saperlo fino al momento, capisci”. Il rapper e probabile marito di Rihanna è convinto che sarà una femmina: “Sento che sarà una bambina. Questa gravidanza è così diversa dalle altre due. Lo si capisce dall’esperienza. Spero che sia una bambina, amico. Ne ho bisogno”.