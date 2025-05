Al Met Gala 2025 Rihanna ha fatto un grande annuncio: è incinta del terzo figlio! La cantante, che come sempre si è fatta attendere da vera star, ha raggiunto l’evento in estremo ritardo ma i fan la conoscono e l’hanno aspettata per quasi due ore. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì, dato che l’artista si è presentata con un bel pancione nei giardini del Gala, stavolta da sola senza il fidanzato A$AP Rocky, che ha sempre definito come un papà meraviglioso.

Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti: perchè si sono separati?/ La verità: "Ci hanno travolto..."

Per Rihanna questo è il dodicesimo Met Gala, dopo un esordio emozionante nel 2009 e la prima volta insieme al compagno qualche anno fa, nel 2021. Si è ripresentata insieme ad A$AP Rocky nel 2023, e anche in quella occasione aveva mostrato a tutti la pancia annunciando la seconda gravidanza di Riot Rose. Insomma, Rihanna da star quale è fa le cose in grande stile, e come biasimarla? Al momento tutto tace rispetto al nome del terzo figlio e ancora non si sa se sia maschio o femmina, anche se la cantante ha spesso parlato ironicamente della reazione degli altri due bambini all’arrivo dei rispettivi fratelli. Andiamo a scoprire cos’ha detto e qualche dettaglio in più sulla gravidanza.

Francesca Polizzi tronista di Uomini e Donne a settembre? Lei fa chiarezza/ "Mai dire mai ma..."

Rihanna sulla terza gravidanza: “Non sono capace di avere figlie femmine“

“Mio figlio maggiore RZA ha fatto fatica all’inizio ad accogliere suo fratello minore Riot“, ha confessato Rihanna, ammettendo che al momento i due fratellini si amano alla follia e il primogenito è diventato estremamente protettivo nei confronti del piccolo. “È bellissimo avere una casa piena di maschi“, spiega la cantante, riconoscendo di non essersi affatto sentita “tagliata fuori” per il fatto di non avere una figlia femmina, anche se per ora il sesso del terzo figlio rimane top secret. La cantante ammette che anche per questa gravidanza risulta esserci un’altissima probabilità che il bambino sia maschio, pari al 75%. “Se c’è qualcosa che non so fare?“, ironizza, “A quanto pare avere delle figlie femmine“.