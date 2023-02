Rihanna è incinta per la seconda volta/ L’annuncio della star al Superbowl

Rihanna aspetta il secondo figlio da Asap Rocky: l’annuncio al Superbowl

Rihanna ha svelato di essere incinta del secondo figlio, in occasione della sua esibizione al Superbowl dove ha cantato le sue hit più famose: Bitch better have my money back, Diamonds, Work e Wild thougts e tante altre. La star vestita con una tuta aderente rosso fuoco, ha messo in mostra il suo evidente pancione svelando di aspettare il secondo figlio da Asap Rocky.

A soli nove mesi dalla nascita del primo figlio, la star ha deciso di allargare la famiglia. Un’eccezione questo annuncio, considerando la riservatezza con la quale ha affrontato la maternità. Solo in un caso Rihanna si è mostrata con il primogenito sui social appena due mesi fa. Come riporta FanPage, la pop star dichiarava: “Quando diventi mamma c’è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi: da una parte ti fa paura, ma dall’altra è la sfida più grande di tutte, ed è importante che mio figlio lo veda“.

Prete “vede” l’inferno: “I demoni cantano Rihanna”

Un mese fa su Tik Tok è diventato virale il video del prete che avrebbe visto l’inferno. L’uomo sosteneva di essere finito nel terribile luogo, dopo un attacco di cuore avvenuto nel 2016 che lo ha ucciso momentaneamente. Il prete raccontava di aver visto un uomo che camminava a quattro zampe prendere fuoco e dei demoni che cantavano la canzone di Rihanna Umbrella mentre torturavano delle persone.

L’uomo aggiungeva che Dio gli fosse comparso per spiegarli i motivi di quanto accaduto: “Mi ha detto: ‘Eri segretamente arrabbiato con le persone che ti hanno fatto del male, speravi che le avrei punite. Questa non è la tua gente. Questa è la mia gente. Voglio solo che ti concentri sul compito che ti ho affidato. Quello che avevo nel cuore, era la mancanza di perdono per le persone che mi avevano fatto del male. Un uomo che non sa perdonare è un uomo che ha dimenticato di essere stato perdonato“.

