Rihanna, il padre Ronald Fenty positivo al Coronavirus/ “Credevo di morire!”

Anche il padre di Rihanna è risultato positivo al Coronavirus. In un’intervista rilasciata al The Sun, Ronald Fenty ha infatti raccontato i momenti più terribili dal giorno del contagio ad oggi. Il padre della popstar delle Barbados ha ammesso di aver passato quattordici giorni in un istituto nelle isole caraibiche in cui ancora oggi vive per rimanere isolato da tutti. Una notizia, questa, che ha sconvolto Rihanna che ha deciso di rimanergli sempre vicina, seppur virtualmente. “Pensavo di morire onestamente.” ha dichiarato l’uomo, che ha infatti avuto problemi respiratori che lo hanno davvero spaventato, tanto da portarlo a credere di non riuscire a superare il virus. Il supporto di sua figlia è stato però determinante, come lui stesso ammette nel corso dell’intervista.

Il padre di Rihanna positivo al Coronavirus: “Lei mi ha aiutato…”

“Robyn (vero nome della cantante, ndr) ha fatto così tanto per me, apprezzo tutto quello che ha fatto” ha aggiunto infatti Ronald Fenty. L’uomo ha inoltre svelato che Rihanna gli ha mandato un respiratore per aiutarlo a guarire. E non è tutto: la cantante ha acquistato respiratori per circa 700mila dollari che ha poi donato al suo paese natale, così come rivelato dal primo ministro barbadiano Mia Mottle. La cantante è impegnatissima sul fronte della solidarietà per l’emergenza Coronavirus. Stando alle ultime notizie, attraverso la sua fondazione benefica avrebbe infatti donato circa 5 milioni di dollari per fornire equipaggiamento protettivo a chi combatte il Covid-19 in prima linea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA