Rihanna mamma con A$AP Rocky, è nata la terza figlia: nome particolare e dettaglio dell'anello, il tenero annuncio ufficiale sui social

Fiocco rosa per Rihanna! La popstar americana è diventata mamma per la terza volta lei il marito A$AP Rocky hanno dato il benvenuto al loro terzi figlio, la prima femmine dopo due maschi, attraverso un tenero annuncio sui social. La figlia di Rihanna si chiama Rocki Irish Mayers, la notizia è stata data ufficialmente nelle scorse ore ma la piccola è nata il 13 settembre 2025. Confermata la tradizione di famiglia della coppia che per i proprio figli sceglie nomi particolari e soprattutto che iniziano per ‘R’. In una recente intervista, infatti, il rapper A$AP Rocky aveva scherzato: “I nostri primi due figli hanno la R, anche io e Rihanna iniziamo con la R… mi sembra ovvio che il terzo seguirà la stessa strada!». Una promessa mantenuta.

Rihanna è di nuovo mamma per la terza volta, alcuni giorni fa ha partorito la piccola Rocki Irish Mayers ma lo ha annunciato solo nelle scorse ore. La popstar americana ha pubblicato un tenera foto su Instagram ancora in ospedale dove tiene in braccio la neonata avvolta in una coperta rosa, nella galleria foto delle post ci sono anche due guantoni minuscoli di colore rosa e tutto poi viene accompagnato da una semplice ma eloquente didascalia: il nome della piccola e la sua data di nascita. C’è tuttavia un dettaglio che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan e dei follower, Rihanna ha un anello d’orso con su scritto ‘Mom’ mamma in inglese.

Rihanna e A$AP Rocky di nuovo genitori, fonti assicurano: “Vogliono una famiglia numerosa”

Rihanna, il cui nome completo è Robyn Rihanna Fenty e A$AP Rocky, all’anagrafe Rakim Mayers si sono conosciuti e innamorati nel 2020 e da allora il loro amore procede a gonfie vele allietato dall’arrivo nel 2022 di RZA (3 anni) e l’anno successivo di Riot (2 anni) adesso è arrivata la prima figlia femmina Rocki Irish Mayers e fonti vicine alla coppia assicurano che da sempre la popstar ha voluto una famiglia numerosa aggiungendo che: “Rihanna e A$AP Rocky sono entusiasti di dare un altro fratellino ai loro bambini. Volevano figli vicini d’età, così potranno crescere insieme e avere un legame speciale.”

