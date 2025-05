Rihanna ha dovuto dire addio a suo padre Ronald Fenty, morto dopo una breve malattia a Los Angeles, dove abitava. Poco fa la notizia, confermata sia da Tmz che dalle fonti vicine alla famiglia della celebre cantante. Nessuno si sarebbe immaginato un epilogo del genere per il settantenne, che solo la scorsa settimana si trovava in ospedale, precisamente al Cedars-Sinai Medical Center. Di fronte alla clinica, i paparazzi avevano beccato il fratello di Rihanna, Rajad Fenty che probabilmente andava a trovare il padre.

Alcune fonti confermano che in quei momenti era presente anche Rihanna anche se l’artista aveva deciso di non farsi vedere. Ad ogni modo, la notizia ufficiale della morte di Ronald Fenty è arrivata solo poche ore fa e si attendono ancora frasi di cordoglio della cantante, qualora deciderà di dare l’annuncio ai fan. Di certo durante la sua vita Rihanna e il padre hanno avuto un rapporto di alti e bassi continuo, arrivato addirittura in tribunale.

Rihanna, il rapporto complicato col papà Ronald Fenty e la disputa legale: avevano fatto pace?

Ronald Fenty è morto. Il padre di Rihanna era stato coinvolto in una disputa legale proprio con sua figlia nel 2019 dopo che la cantante l’aveva accusato di aver usato il suo nome solo per uno scopo commerciale. Eppure, ultimamente il loro rapporto sembrava essere più tranquillo e disteso, forse si erano riappacificati da poco? In effetti, Ronald Fenty aveva dichiarato spesso di stimare Rihanna nel suo ruolo di mamma, lodandola per il suo comportamento con i figli avuti da Asap Rocky. Intanto, i fan della cantante l’hanno subito contattata sui social porgendole le più sincere condoglianze per la morte del padre.