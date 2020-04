Rihanna, “provo a salvare il mondo a differenza di Trump”/ “Figli di put*ana non…”

Rihanna si sfoga sui social network e attacca Donald Trump: “Se uno di voi figli di pu*tana mi chiede ancora una volta dell’album quando sto cercando di iniziare a salvare il mondo, a differenza del presidente. Quando abbiamo iniziato il 2020 non avremmo mai potuto pensare come il Covid-19 avrebbe cambiato drasticamente le nostre vite. Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia riguarda tutti. Il peggio per i più vulnerabili potrebbe ancora venire“. Il web è insorto per le sue parole, considerandole un po’ fuori luogo anche e soprattutto per il fatto che la gente cerca proprio dai personaggi famosi un po’ di tranquillità. Il nono album però al momento è stato messo in standby e sicuramente servirà del tempo prima di poterlo ascoltare, ma sembra chiaro che informazioni non siano da chiedere a Rihanna.

Rihanna, il padre positivo al Coronavirus

Non tutti sanno che il padre di Rihanna è risultato positivo al Coronavirus. Ronald Fenty, così si chiama, ha parlato ai microfoni di The Sun e svelato di aver temuto di morire non appena appresa questa notizia. L’uomo ha poi ringraziato di essere grato alla figlia per avergli regalato un respiratore che nella sua convalescenza l’ha aiutato notevolmente. L’uomo ha specificato: “Pensavo di morire, ad essere sincero. Io lo devo dire che la amo tanto mia figlia, visto che ha fatto davvero tanto per me. Apprezzo i suoi gesti”. Forse a margine di questo triste racconto risulta ora un po’ più chiaro il motivo per il quale la ragazza ha alzato così tanto la voce nei confronti del pubblico in una recente diretta sui social network.



