Rihanna sostiene i contadini/ Il Governo indiano la accusa di “sensazionalismo”

Rihanna ha pubblicato un tweet di sostegno alle proteste dei contadini in India: “Perché non stiamo parlando di questo?”, ha scritto condividendo un articolo della Cnn sui violenti scontri durante le manifestazioni degli agricoltori la settimana scorsa. Al tweet di Rihanna sono seguiti quelli Greta Thunberg e della nipote della vicepresidente Usa Kamala Harris, Meena. “Solidarietà alle proteste dei contadini in India”, ha scritto la giovane attivista convivendo l’hashtag #FarmersProtest. Meena Harris, invece, ha scritto: “Non è un caso che la democrazia più antica del mondo sia stata attaccata nemmeno un mese fa e, mentre parliamo, la democrazia più popolosa è sotto attacco. Questo è correlato. Tutti noi dovremmo essere oltraggiati dalla chiusura di Internet in India e dalla violenza paramilitare contro i manifestanti contadini”.

Rihanna sostiene i contadini Indiani: la reazione del governo

Su Twitter Rihanna ha oltre 100 milioni di follower e il suo post è stato condiviso da oltre 249.400 utenti e apprezzato da 554.445 persone. Oltre 88.000 i commenti. Gli utenti di Twitter hanno anche coniato anche l’hasthag #RihannaSupportsIndianFarmers. La presa di posizione della pop star ha suscitato anche la reazione del governo Indiano. In una nota il ministero degli Esteri, come riporta la Bbc, ha accusato personaggi stranieri e celebrities di “sensazionalismo”. Il parlamento, si legge nel comunicato, ha approvato dopo un lungo dibattito “una riforma del settore agricolo”. La nota si conclude così: “Prima di affrettarci a commentare, esortiamo ad accertare i fatti e a comprendere correttamente le questioni. Ricorrere ad hashtag e a commenti sensazionalistici sui social media, non è né accurato né responsabile”.



