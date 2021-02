Rihanna topless choc su Instagram/ 9 milioni di like, polemiche in India

Rihanna ha stupito tutti mostrandosi in topless su Instagram e ricevendo 9 milioni di like. La nota cantante indossava un boxer Fenty e nient’altro, coprendo ovviamente il seno con la mano. A dire il vero ha anche numerosi accessori tra cui collane, bracciali e anelli che di fatto fanno da contorno al gesto più acceso cioè quello di tenere il seno con una mano, senza riuscire a contenere tutta la sua prorompenza. La ragazza dunque continua a stupire, lasciando di fatto senza parole moltissime persone tra cui anche numerosi personaggi dello spettacolo che hanno commentato.

Rihanna topless su Instagram, polemica in India

Nonostante in moltissimi si siano soffermati solo sull’aspetto fisico di Rihanna in topless su Instagram sono scoppiate anche delle polemiche. Quello che ha creato dibattito in India è l’uso di una collana raffigurante Ganesha, una divinità induista. Per molti è stato indelicato accostare la nudità a una divinità, tanti hanno parlato di sfruttamento dell’immagine religiosa. La sua scelta non appare casuale però perché di recente aveva creato un tweet verso il governo indiano, generando un grande caos. Aveva pubblicato un articolo della CNN, invitando i follower a parlare della protesta dei contadini in India.

Video, la foto della contesa

