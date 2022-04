Rihanna tradita da ASAP Rocky a pochi giorni dal parto?/ “Beccato con Amina Muaddi”

Rihanna tradita dal compagno ASAP Rocky?

I fan di Rihanna hanno oggi creduto che la star avesse partorito. Solo alcune settimane fa, la celebre cantante ha annunciato di essere incita e questa mattina, trovandola in tendenza su Twitter, in molti hanno creduto che il bebè fosse già venuto alla luce. In realtà non è la gravidanza il motivo per il quale la popstar si è ritrovata oggi al centro dell’attenzione. A scatenare l’attenzione dei fan un gossip secondo cui Rihanna e il suo compagno ASAP Rocky avrebbero rotto a causa di un tradimento di lui.

Massimo Lopez choc: "Ho avuto un altro infarto"/ "Ero in treno, ho rischiato..."

Un fashion influencer – su Twitter conosciuto come @LOUIS_via_ROMA, con circa 20mila follower – ha lanciato l’indiscrezione che recita: “Rihanna e Asap Rocky si sono separati. Lei ha rotto con lui dopo averlo sorpreso a tradirla con la designer di scarpe Amina Muaddi“. E ancora ha spiegato: “Amina è stata responsabile della progettazione della linea di calzature Fenty e Rihanna indossa spesso scarpe personalizzate della sua etichetta”.

Cecilia Rodriguez difende Jeremias e papà Gustavo "Voi siete veri"/ "Sono lì con voi"

Rihanna tradita dal compagno? Indiscrezione bomba a pochi giorni dal parto

Un terribile colpo per Rihanna, qualora l’indiscrezione rispecchiasse la realtà dei fatti. Ricordiamo che la cantante aspetta il figlio di ASAP Rocky che verrà alla luce tra poche settimane. Solo pochi giorni fa, Rihanna ha raccontato a Vogue che lei e il compagno ASAP Rocky non hanno pianificato di avere un bambino: “Sicuramente non lo stavamo evitando. Non sono una che calcola l’ovulazione e tutto quel tipo di roba. Volevamo solo divertirci”. Ha quindi aggiunto con gioia: “E poi il risultato era lì sul test. Non ho perso tempo. L’ho chiamato subito e gliel’ho mostrato. Il mattino dopo ero nello studio del dottore, e così è iniziato il nostro viaggio”.

Luigi Di Maio/ "Italia pronta a fare da garante sulla sicurezza dell'Ucraina"

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA