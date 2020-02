Riki, canzone “Lo sappiamo entrambi”/ Squalifica sfiorata, oggi musica (Sanremo 2020)

Riki sarà protagonista al Festival di Sanremo 2020 col brano Lo sappiamo entrambi. Riccardo Marcuzzo è un cantante pop seguito dai giovanissimi e lanciato dal talent Amici di Maria De Filippi, è stato al centro delle polemiche che di consueto precedono il festival di Sanremo. Il cantante ha infatti rischiato l’eliminazione dal festival per aver trasgredito al regolamento. La segnalazione del caso è partita dal programma Striscia la notizia, che ha rivelato come l’artista avesse intonato su Instagram alcuni versi della cover che porterà nella serata dei duetti. si tratta del brano “L’edera” di Nilla Pizzi. Il regolamento di Sanremo 2020 è rigido anche nel caso delle cover, ogni cantante è dunque obbligato a non diffondere i brani, incluse le cover appunto, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso. Come conferma l’Ansa in un comunicato del 29 gennaio 2020, l’organizzazione del festival non lo ha penalizzato perché si tratta di un brano edito e per la buona fede dell’artista che ha immediatamente rimosso i brevi secondi del brano dal suo profilo. Lo scopo della serata dei duetti è valutare e votare l’interpretazione e l’arrangiamento. Due aspetti salvi per quanto riguarda la cover di Riki che si esibirà insieme a Ana Mena, non apparsa nei secondi pubblicati dall’artista. Interpellato dalla stessa agenzia il cantante ha specificato di aver agito ingenuamente, data l’abitudine a condividere tutto sui social. E’ intervenuto anche per spiegare l’assenza dal palco lunga un anno, a causa dell’enorme popolarità che lo ha travolto dopo l’uscita dal talent.

Riki, Lo sappiamo entrambi: esperienze in America Latina e…

Riki, tra i protagonista a Sanremo con Lo sappiamo entrambi, ha vissuto un’esperienza in America Latina e la laurea in design messa a frutto con l’apertura di un’azienda di merchandising dedicata agli artisti come lui e un’azienda di interior design. Questo è il background che Riki si porterà sul palco del Festival che sarà l’occasione per dimostrare maturità e consapevolezza e sdoganarsi dall’etichetta di idolo delle sole teenager. “Lo sappiamo entrambi” è il titolo del brano che sarà in gara. Riki è stato il protagonista delle classifiche del 2017, infatti, il disco più venduto nei primi sei mesi dell’anno è stato il suo Mania. Dopo la pubblicazione dell’album, sono usciti solo dei singoli tra cui “Gossip”, brano al centro delle polemiche a ottobre 2019. “Sporcatemi, coloratemi, rovinatemi!” è stato il leitmotiv del lancio del brano, manifesti con questo invito e il cantante ritratto a mezzobusto hanno invaso Milano, il profilo Instagram svuotato di tutti i post e rielaborato poco dopo con le foto di un sosia e infine la dichiarazione che “Gossip” è un plagio di “Soldi” di Mahmood, di “Cara Italia” di Ghali e di “All Night Long” di Lionel Richie. Un plagio che è un omaggio a queste canzoni e una semplice operazione di marketing. L’ex fiamma di Aurora Ramazzotti dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2020 partirà per il suo primo tour tra i palazzetti dello sport. Due date importanti il 22 febbraio 2020 al Forum di Assago e il 28 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma.

