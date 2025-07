L’estate 2025 sta regalando un successo incredibile a Riki che, dopo aver pubblicato Carillon, è tornato sulla scena con un nuovo brano che si candida per diventare ufficialmente la hit dell’estate 2025. Si intitola “Cha cha twist!” ed è il brano con cui Riki duetta insieme a Lorella Cuccarini, insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Una coppia insolita quella di Riki e Lorella Cuccarini che, dopo aver lanciato il singolo, sta partecipando ai vari eventi musicali per portare in giro la propria musica.

Dopo aver partecipato al Tim Summer Hits 2025 facendo cantare e ballare Roma, questa sera, Riki e Lorella Cuccarini, questa sera, saliranno sul palco di Battiti Live 2025. A distanza di anni dalla partecipazione ad Amici, dunque, Riki sta riconquistando tutta la scena per la gioia di chi l’ha sempre seguito.

Riki ha una fidanzata? Vita privata top secret

Riccardo Marcuzzo, questo il vero nome di Riki, sin dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha conquistato subito successo e popolarità. Riki ha anche partecipato a Sanremo, nel 2020, ma in seguito a quell’esperienza ha vissuto un momento difficile.

“Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino – ha raccontato Riki al Corriere della Sera – Ti accorgi solo dopo di essere caduto in depressione. Ora potrei dire di sì perché stavo proprio male. Faticavo a dormire, non avevo voglia di fare niente. Ero svogliato e apatico, non mi interessava nulla, come fossi avulso e trasparente“. Sulla vita privata di Riki, invece, non ci sono molte informazioni e non si sa se, attualmente, sia fidanzato o meno.