Chi è Riki, il cantante protagonista di Amici 16, che ottenne un successo straordinario? Poi nel 2020 l'addio alla musica per la depressione

Riki ha ottenuto la popolarità nel 2016, quando ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante, entrato nella squadra di Elisa, è riuscito ad arrivare fino alla fase serale, approdando poi in finale, risultando il vincitore della categoria canto e perdendo nella finalissima solo davanti ad Andreas Muller, vincitore invece della categoria ballo. Durante il programma Riki ha stretto un rapporto di amicizia e collaborazione con Francesco Facchinetti, poi diventando il suo manager. Per anni è stato protagonista della scena musicale, pubblicando diversi singoli di successo come “Perdo le parole”. Nel 2020 l’artista ha partecipato a Sanremo con il brano “Lo sappiamo entrambi”, arrivato però ultimo al termine della competizione. Già da quell’anno ha cominciato ad essere meno attivo dal punto di vista della produzione, per poi prendersi una pausa definitiva dal mondo della musica nel 2022.

Solamente più avanti, tornato sulle scene, Riki ha raccontato di essersi allontanato dal mondo della musica per via di una brutta depressione. “Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino” ha raccontato al Corriere. “Faticavo a dormire, non avevo voglia di fare nulla, ero svogliato e apatico” ha spiegato ancora il cantante, che ha dunque deciso di allontanarsi dal mondo della musica per curarsi e tornare lentamente a sorridere.

Riki, la rivelazione: “Ha una fidanzata segreta da anni”

Di recente Riki si è raccontato a “Cosmopolitan” spiegando di aver sentito il momento di tornare a far musica solamente dopo alcune serate passate a cantare e scrivere con degli amici. È nato così lentamente il progetto del suo disco “CASABASE”. “In questo disco mi ritrovo completamente, mi sento a casa” ha spiegato. Per quanto riguarda invece la vita privata, di recente si è parlato di una relazione di Riki con Alice Marconcini: i due starebbero insieme da due anni ma non lo avrebbero mai rivelato.