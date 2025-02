Ospite questa sera del programma Le Iene, la star della 16esima edizione di Amici Riki – all’anno Riccardo Marcuzzo – potrebbe tornare a parlare della depressione di cui ha sofferto dopo essere stato letteralmente travolto da un inaspettato successo dopo aver partecipato all’edizione del 2020 del Festival di Sanremo che l’aveva (per così dire) ‘costretto’ a snaturare la sua vena artistica a favore delle richieste del mercato: mentre attendiamo il suo monologo – però – molti tra voi potrebbero chiedersi chi è Riki, come e quando è diventato famoso e se ci sia qualche interessante gossip sulla sua vita privata.

Partendo proprio da qui, di Riki sappiamo per certo che è nato nel 1992 appassionandosi al mondo della musica fin dalla tenera età, ma dopo essere cresciuto in quel di Pessano Con Bornago – alle porte di Milano – decide inizialmente di tentare la strada del design diplomandosi allo IED milanese e arrivando anche al punto di aprire uno studio personale di design; mentre sugli amori del cantante, sappiamo per certo che in passato ha frequentato Aurora Ramazzotti – figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker -, la blogger Ginevra Lambruschi e (più recentemente) la modella Ella Ayalon e ad oggi seppur si vociferi su di una possibile relazione con Stephanie Bellarte non ci sono reali conferme ufficiali da parte di nessuno dei due.

Chi è Riki: tutto sulla carriera della star di Amici 16 dal successo con ‘Perdo le parole’ alla depressione

Come anticipavamo già prima, parlando di chi è Riki non possiamo che pensare subito alla sua già prolifica carriera musicale: nel 2016 – infatti – dopo aver avviato lo studio di design Marcuzzo decide di mollare tutto per tentare il colpaccio con la trasmissione Amici di Maria De Filippi e seppur non riuscì a piazzarsi primo (arrivando comunque secondo, dopo Andreas Müller) incantò il pubblico al punto che l’EP ‘Perdo le parole‘ – uscito l’anno successivo, nel 2017 – ottenne la bellezza di tre dischi di platino.

Quella che poteva essere l’ulteriore svolta nella carriera di Riki – però – si trasformò per lui in un mezzo incubo che l’ha costretto ad un breve ritiro dalle scene per meditare a fondo sul suo futuro e su quello che stava facendo della sua carriera: dopo aver partecipato a Sanremo 2020 (arrivando 23esimo, sopra solamente agli espulsi Bugo e Morgan) – infatti – cadde in depressione perché “non ero padrone del mio destino [e] dovevo per forza seguire le logiche del mercato“; riuscendo – fortunatamente – ad uscirne poco dopo con l’aiuto dei suoi cari e di uno specialista.