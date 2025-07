Riki, chi è il cantante di Segrate arrivato in finale ad Amici nel 2017. Dopo il Festival di Sanremo nel 2020 i problemi e la depressione: "Anni difficili"

Riki, nato a Segrate nel 1992, ha sviluppato la sua passione per il mondo della musica fin da bambino. Proprio in virtù della sua passione, Riki ha studiato canto e recitazione: si è poi diplomato all’Istituto Europeo di Design a Milano. Ha aperto, dopo gli studi, uno studio di design, che ha poi chiuso per dedicarsi alla carriera nel mondo della musica. Nel 2016, infatti, Riki ha preso parte alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, entrando nella squadra di Elisa. Entrato nel serale, è arrivato in finale, sfiorato la vittoria: ha perso solamente lo scontro finale con Andreas Muller.

Dopo Amici, Riki ha ottenuto un successo straordinario. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album “Perdo le parole”: un disco che in pochissimo tempo è stato tra i più venduti in Italia. L’album è arrivato in cima alla classifica delle più vendute: in un mese e mezzo ha ottenuto la certificazione di doppio platino.

Inoltre, per cinque settimane consecutive, il disco è rimasto al primo posto della classifica. Il successo è stato veramente immenso per Riki, amatissimo soprattutto dalle giovani adolescenti: un artista molto amato, come certificano anche le numerose ospitate che ha messo a segno nel corso degli anni.

Riki, i problemi dopo il Festival di Sanremo: “Ho fatto cavolate”

Nel 2020 Riki ha partecipato al 70esimo Festival al di Sanremo con il brano “Lo sappiamo entrambi”, arrivando ultimo. Dopo Sanremo, però, sono arrivati i problemi. La pandemia, infatti, ha avuto un impatto importante sulla salute mentale di Riki, che solamente più avanti ha spiegato di aver avuto problemi e di aver trovato dopo diverso tempo il coraggio di farsi aiutare.

“Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino, infatti tante volte sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia” ha rivelato al Corriere Riki. Il cantante ha raccontato di aver fatto inoltre molti errori. Solamente nel 2024, due anni dopo la sua ultima canzone, è tornato a pubblicare un singolo. Per quanto riguarda la vita privata, non è chiaro se Riki abbia o meno una fidanzata. Negli ultimi tempi è stato accostato alla modella Stephanie Bellarte ma la storia non è stata mai confermata.