Riki/ “Dicono che sono manipolato ma…” (Capodanno in musica)

Riki è uno degli artisti protagonisti del “Capodanno in Musica” di Canale 5. L’ex vincitore di Amici è pronto a salire sul palcoscenico allestito presso la Piazza Libertà a Bari con il suo nuovo singolo “Gossip” che anticipa il prossimo album di inediti. Una canzone arrivata a distanza di vari anni dalla vittoria al talent di Maria De Filippi di cui non si è mai pentito come ha raccontato a Il Messaggero: “il progetto era perfetto: Maria De Filippi ha capito che il modo giusto per presentarci è mostrare un percorso di crescita, così da poter assorbire gradualmente cambiamenti e critiche”. Dopo la vittoria di Amici, Riki però ha preferito prendersi una pausa per non far passare un’immagine sbagliata di sè: “sono un ragazzo pensante. Ero stufo che l’idea che si erano fatti di me precedesse il giudizio sulla mia musica. Che la mia immagine precedesse le mie canzoni. Io voglio cantare, e ora sono un cantante diverso da quello di Amici, quindi volevo resettare, e allo stesso tempo lanciare dei messaggi provocatori”.

Riki sul nuovo singolo “Gossip”

Da alcuni mesi Riki è tornato sul panorama musicale con il singolo “Gossip”, una canzone orecchiabile ma che nasconde delle velate accuse alla società moderna e all’utilizzo spropositato dei social. “Non voglio abbia un genere, né un preciso messaggio” – ha precisato il giovane cantante a Il Messaggero precisando sul pezzo – “a seconda di come o chi la canta cambia significato, viene capita più in profondità. “Chi non vive spia”, dico in un verso, e intendo che i social sono sempre più parte di noi. È grave che i giovani ci passino così tanto tempo, perché poi si cerca di sfondare lì, si va in discoteca e si cerca quello con la bottiglia più grande per farsi un selfie. Ecco perché ora voglio esasperare con i miei profili online questi comportamenti”. Come tanti altri suoi coetanei anche lui utilizza il web: “mi aiuta a raccontarmi esattamente come voglio, in tv non si può fare, o almeno non più. I mondi della tv e di internet si stanno spaccando, allontanando sempre più. Io voglio fare una cosa che mi appassioni e voglio rimettere al centro la musica, e uccidere il mio contorno”.

Riki e la metamorfosi digitale: “non sono manipolato”

Ha fatto discutere e non poco la nuova campagna pubblicitaria di Riki legata al suo nuovo singolo “Gossip” e a quella che sarà la nuova era musicale dopo il grande successo di “Amici”. Fortemente criticato, il cantante durante una lunga intervista a Il Messaggero ha voluto mettere una volta e per tutte i puntini sulle i dicendo: “se l’avessi fatto all’epoca di Amici non sarei stato per niente credibile. Già ora dicono che sono manipolato, ma sono pensieri che ho da due anni almeno, ho due antennine sempre accese e mi faccio mille domande. Così mi è venuto in mente di ricominciare a capitoli: prima ho cancellato tutto da Instagram, poi ho fatto apparire un sosia, poi ho pubblicato una finta cover e una finta canzone, per scatenare reazioni”. Riccardo Marcuzzo ci tiene a precisare che tutto è nato da una sua idea: “ho studiato design e continuo a occuparmi di tutto ciò che è grafica, dalla fake cover con Valentina Nappi ai poster, ai caratteri da usare nelle scritte. Quando ho deciso questa operazione ne ho parlato con Francesco Facchinetti, il mio manager, e Matteo Maffucci che mi hanno aiutato a metterla in pratica”. Tra i progetti futuri del cantante potrebbe esserci Sanremo su cui ha detto: “può essere. Vediamo”.



