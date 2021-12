Riki/ Dopo la rottura con l’ex fidanzata Ella Ayalon, la voglia di rinascita

Lo spettacolo della notte del 31 dicembre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21 in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari vedrà alternarsi sul palco molti artisti, cantanti e personaggi televisivi tra cui il giovane cantante Riki nato il 4 febbraio 1992 che ha iniziato la sua carriera da giovanissimo raggiungendo l’apice del successo con Amici condotto da Maria De Filippi nell’ anno 2016/2017 conquistando la vittoria nella categoria del canto.

Michele Merlo, Riki "Potevo fare di più"/ Riccardo Marcuzzo, rimpianto dopo la morte

Dopo la sua vittoria ad Amici ha pubblicato il suo primo EP intitolato Perdo le parole conquistando tutto il pubblico più giovane che si era affezionato al cantante durante il reality. Il giovane cantante ha realizzato due album in studio, uno nel 2017 intitolato Mania e uno nel 2020 intitolato Popclub, oltre ad un album dal vivo Live & Summer Mania. Il suo ultimo singolo pubblicato nel 2021 è intitolato Scusa e con questa canzone Riki ha dichiarato di voler creare una sorta d rinascita e ripartire inaugurando un nuovo capitolo all’interno della sua carriera e della sua musica dopo essersi preso una breve pausa.

Riki, rivoluzione per Riccardo Marcuzzo/ "Si è scoperto stylist e arredatore"

Riki sul palco di Capodanno in Musica

In merito al suo ultimo singolo Riki ha ammesso a Cosmopolitan di come la canzone voglia essere un simbolo di rinascita dopo la rottura con la sua ex fidanzata la modella Ella Ayalon e dopo un momento di pausa dalla musica, nonostante molte proposte musicali avute al rientro dal Sud America nel 2019 in cui si era recato per aprire il suo mercato anche all’estero: “Quando ho deciso di tornare in Italia ho pensato di poter sperimentare, fare qualcosa di diverso”.

Grazie a Riki la serata del 31 dicembre vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana che hanno creato la tradizione musicale di questo paese, a cantanti emergenti o affermatisi da poco. L’ alternanza permetterà di accontentare sicuramente i gusti musicali e artistici di tutto il pubblico che seguirà l’evento da casa.

RIKI “DAVIDE MISIANO CHECCA FRUSTRATA”/ Poi si scusa e attacca: “C'è tanta ipocrisia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA