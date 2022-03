Riki e Federica Carta ricordano Michele Merlo/ “Amore per lui non si spenga mai…”

Riki e Federica Carta omaggiano Michele Merlo, la loro esibizione al Duomo di Milano

Riki, Federica Carta e Federico Baroni hanno ricordato Michele Merlo , il cantante di “Amici” scomparso lo scorso anno a causa di una leucemia fulminante. Ieri in Piazza Duomo a Milano si è tenuta la prima tappa del Chilometri Street Tour, l’evento ideato dall’associazione Romantico Ribelle e dal cantante Federico Baroni, per portare in giro per l’Italia la musica di Michele Merlo. Per l’occasione, Federico ha duettato assieme a Riki e a Federica Carta che avevano condiviso assieme a Michele Merlo l’avventura nel talent “Amici”. Centinaia di persone si erano radunate per cantare assieme a loro le canzoni di Michele. Tra i presenti anche papà Domenico Merlo e la mamma Katia Ferrari. Dopo il concerto, Federico ha voluto ringraziare coloro che avevano partecipato alla manifestazione in ricordo di Michele Merlo: “E’ stato veramente indescrivibile, bellissimo. Abbiamo fatto una bellissima cosa che io personalmente non dimenticherò mai. Volevo ringraziarvi di cuore per tutto. Questo è stato solo l’inizio e spero di poter portare avanti il ricordo di Michi e le sue canzoni tutti insieme”.

Anche Riki ha voluto condividere un suo pensiero sulle storie Instagram: “Grazie a Federico Baroni che ha organizzato questa cosa molto bella in nome di Michele e della sua musica. Che possa non spegnersi mai quest’amore per lui”. Poi il cantante ha condiviso un video in cui canta “Tutto per me” e ha scritto nella didascalia: “E’ tutto per te Michi, manchi”. Federica Carta ha condiviso un piccolo pezzo della esibizione del brano “Non mi manchi più” e ha commentato: “E’ stato emozionante. Per Michi”. il Chilometri Street Tour farà tappa al Vomero (Napoli) il 26 marzo, in Via del corso (Roma) il 27 marzo e in Piazza Libertà (Bassano – Vicenza) il 2 aprile.

I fan di Michele Merlo avevano fatto un appello affinché il cantante potesse essere ricordato sul palco del Festival di Sanremo. Purtroppo durante la manifestazione canora nessuno si è espresso per ricordare Michele tanto che il padre è rimasto molto dispiaciuto. C’era stata una grande mobilitazione e in molti pensavano che Amadeus potesse menzionare Michele anche solo per un istante. Purtroppo questo non è avvenuto e Domenico Merlo, il padre di Michele, non ha nascosto il suo disappunto: “C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo. Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia”. L’uomo ha poi annunciato che sta lavorando affinché i brani scritti dal figlio possano essere registrati da altri cantanti: “Ci sono artisti già pronti a cantarli ma è uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà”.

