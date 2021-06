Riki fidanzato con la modella Ella Ayalon/ Inseparabili e conviventi a Milano…

Riccardo Marcuzzo, conosciuto come Riki, ha trovato l’amore. Il cantante, diventato popolare con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione a cui partecipò anche Michele Merlo con cui diede vita a sfide molto emozionanti, è felicemente fidanzato. A rendere nota la notizia è il settimanale Che che, nel numero in edicola, tra le Chicche di gossip, svela anche il nome della fortunata che ha rubato il cuore al giovane artista. La ragazza con cui Riki starebbe vivendo una bellissima storia d’amore si chiamerebbe Ella Ayalon. Si tratta di una giovane modella svedese. Bionda e bellissima, Ella, su Instagram, ha un profilo privato dove è seguita da circa 339mila followers. Secondo quanto fa sapere Chi, la coppia sarebbe inseparabile e avrebbe cominciato a convivere a Milano.

Riki ed Ella Ayalon: un amore top secret

La storia d’amore tra Riki ed Ella Ayalon sarebbe solida e sempre più importante. Riki che si è anche trasformato in arredatore per la nuova casa dove avrebbe cominciato a convivere con la bellissima modella, tuttavia, non fornisce alcun indizio della sua vita privata. Su Instagram, infatti, non c’è alcun indizio che possa ricondurre all’identità della fidanzata scovata dal settimanale Chi. Il cantante usa i social soprattutto per lavoro. L’ultimo post, tuttavia, risale allo scorso 7 giugno quando ha dedicato una lunga riflessione a Michele Merlo con cui ha condiviso una delle esperienze più belle della sua vita. Pur non essedoci foto di coppia, dunque, il cuore di Riki, come svela il magazine diretto da Alfonso Signorini, batterebbe per la bella Ella.

