Riki, “Gossip” è un plagio?/ Facchinetti: “Quella vera esce stanotte. Tutto studiato”

Noi siamo una squadra, lo siamo sempre stati. Siamo amici, compagni di viaggio, fratelli e colleghi. Dal primo giorno siamo insieme, abbiamo girato il mondo insieme, abbiamo gridato, gioito, pianto, litigato e sognato sempre insieme. Ora ci aspetta un’altra sfida, un’altra montagna da scalare. La cosa che mi rende più felice di questo capitolo unico della mia vita è il coraggio. Non abbiamo mai avuto paura di spiazzare, rischiare e prendere decisioni che avrebbero fatto tremare le gambe a chiunque. 12 mesi fa ci hanno offerto di andare a vivere a Miami, di dedicare il nostro tempo solo al progetto Sud Americano. RIKI avrebbe iniziato un tour di 16 mesi in giro per il mondo, io lo avrei seguito e sarei stato a capo della divisione Europe della società di management LATINA più grossa al mondo, Scirè avrebbe chiuso un deal di produzione con artisti giganteschi e Pazzini sarebbe stato con RIKI. Ci abbiamo pensato molto, chi avrebbe detto di no? Il sogno di una vita: spaccare in tutto il mondo e abitare a Miami. Invece no, anche nel nostro paese abbiamo sempre vinto il campionato, abbiamo fatto cose incredibili e quindi non potevamo tirarci indietro. Abbiamo lavorato 12 mesi giorni e notte, tutto è iniziato esattamente un anno fa a Santorini. Abbiamo scritto e riscritto tutti i capitoli di questa nuova avventura con 3 obiettivi bene precisi: farvi divertire, spiazzarvi e farvi pensare. Gossip, il primo tassello, è l’inizio di tutto. In questi ultimi 30 giorni vi abbiamo dato un assaggio di quello che sarebbe successo. Ne ho lette di cose incredibili e ci siamo sbellicati dalle risate vedendo le reazioni delle persone. In pochi si sono soffermati a pensare che un team che ha venduto più di 300 mila copie di certo non siano degli sprovveduti. Mettetevi comodi perché succederà tutto il contrario di quello che vi aspettate. Da mezzanotte GOSSIP, quella vera, sarà nelle vostre cuffie, fatene quello che volete e ci vediamo al prossimo capitolo.