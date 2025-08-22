Riki, ecco chi è la fidanzata segreta: dopo due anni d’amore spuntano le prove social, viaggi da sogno tra Maldive, Seychelles e Bali.

Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, ha una fidanzata. Questa la notizia trapelata poco fa, che ha lasciato di stucco i fan del cantante di Amici. Nessuno sapeva se avesse o meno una compagna, ma quello che si è scoperto è decisamente scioccante. La segnalazione arriva da Very Inutil People che riporta quanto detto da un utente: “Ti do un gossip. Riki di Amici è fidanzato da più di due anni. Lei è Alice Marconcini. Basta guardare i post, i like… ora sono a Bali insieme, sono andati alle Maldive, Seychelles, Londra etc”.

Riki a Verissimo: "Depressione? Ho vissuto una grande crisi"/ "Mi sono sentito trasparente"

Amatissimo dal pubblico di Canale 5, Riki aveva mostrato un grande talento ad Amici di Maria De Filippi durante l’annata 2016/2017, dove ha sfoggiato tutta la sua bravura da cantante. Non solo, ha anche vinto, e dopo la vittoria ha lanciato l’album “Perdo le parole”, diventato poi disco di platino. Nel 2024 ha publicato invece due singoli: “Carillon” e “Quanto sei bella“, entrambi appartenenti ad un nuovo EP, “Casabase“. Riki ha collaborato invece con Lorella Cuccarini nel 2025 con “Cha Cha Twist“, singolo estivo molto orecchiabile e godibile.

Riki, chi è la fidanzata Alice Marconcini? Le foto della modella sui social

Il cantante Riki sarebbe dunque fidanzato da ben due anni con Alice Marconcini. Ma chi è lei? Si tratta di una famosa modella che lavora a Milano e non solo. Sul suo profilo Instagram si vedono le foto di lei in costume, dove sfoggia un fisico mozzafiato. Eppure, nè sui social dell’artista nè della ragazza spuntano immagini dei due insieme. La pagina Very Inutil People ha però detto di fidarsi della segnalazione dell’utente che ha inviato la notizia, ma bisogna dire che al momento non ci sono ancora conferme di nessun tipo sulla coppia. Chissà se dopo il rumor i due si faranno sentire, confermando o smentendo quanto detto. Ecco di seguito il profilo della bellissima Alice Marconcini.