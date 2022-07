Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte stanno insieme?/ Beccati a baciarsi, il web attacca “Lei non è fidanzata?”

Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte stanno insieme?

Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte nuova coppia? Si direbbe di sì da quanto immortalato dai fotografi di Whoopsee. Le immagini postate sul profilo ufficiale della pagina Instagram raccontano infatti di una serata romantica, con tanto di passeggiata al chiaro di luna che si conclude tra abbracci e baci che proprio non sono quelli di due amici. L’ex di Amici e l’ex pupa, vista nell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione show e viceversa, sembrano insomma i protagonisti di un flirt. Ma cosa c’è allora di strano?

A far storcere il naso è il fatto che, prima di apparire al fianco di Riki, la bella Stephanie Bellarte era legata ad Alessio Guidi, il secchione che aveva conosciuto proprio a La Pupa e il Secchione. I due si sono innamorati e da allora stanno insieme o almeno è quello che si credeva fino ad oggi.

Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte nuova coppia? Il web rumoreggia: “E Alessio Guidi?”

Fino ad oggi, per chi li ha conosciuto nello show di Italia 1, Stephanie Bellarte e Alessio Guidi erano una coppia. Eppure sembra che la loro storia sia finita, anche se non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte di uno dei due. le ultime foto dei due insieme, d’altronde, risalgono a marzo, il che potrebbe significare che la loro storia d’amore si è comunque conclusa da qualche mese ma che i due hanno preferito non parlarne pubblicamente. Sarebbe Riki Marcuzzo ora la nuova fiamma di Stephanie Bellarte, eppure il web rumoreggia, chiedendosi se sia davvero finita la storia con Alessio e chiedendo: “Ma questa non era fidanzata?” Vedremo se i due chiariranno la questione.

