Riki Marcuzzo ed Ella Ayalon fidanzati/ Baci ed effusioni per l’ex Amici e la modella

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, esce allo scoperto con la fidanzata: la bellissima modella Ella Ayalon con cui si era già mostrato sui social in una serie di scatti che confermavano la storia d’amore tra i due. Oggi, però, il portale Whoopsee ha pizzicato la coppia durante una passeggiata per le vie di Milano. Mano nella mano, con un look casual, Riki ed Ella appaiono molto uniti e affiatati. Nelle foto pubblicate dalla pagina Instagram Whoopsee, tra l’ex allievo di Amici e la modella non mancano le chiacchiere, i baci e gli abbracci, ma anche i selfie. Coppia giovane e bellissima, sta vivendo la storia in totale riservatezza. I paparazzi, però, sono riusciti ad immortalare un momento di svago della coppia che appare molto unita e innamorata.

Riki Marcuzzo ed Ella Ayalon: convivenza a Milano?

La storia d’amore tra Riccardo Marcuzzo ed Ella Ayalon procede a gonfie vele. Il cantante, pur essendo riservato, vive alla luce del sole la relazione con la bellissima modella con cui sarebbe pronto ad iniziare una convivenza nel capoluogo lombardo come ha svelato il settimanale Chi. L’ex amici e la modella si sarebbero conosciuti durante le riprese del video musicale di “Balla con me”, singolo di Riki lanciato nel 2017. Una storia d’amore nata a piccoli passi e che oggi rende sereno e felice il cantante come testimoniano le foto che vedete in basso. Per Riki, dunque, è un momento magico dal punto di vista sentimentale grazie alla presenza, nella sua vita, di Ella.

