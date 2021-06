Riki, rivoluzione per Riccardo Marcuzzo/ “Si è scoperto stylist e arredatore”

Svolte importanti per Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo. I fan di Amici non avranno dimenticato la sua avventura nel talent di Canale 5 che, alcuni anni fa, lo vide sollevare la coppa da vincitore. Da allora tante cose sono cambiate nella vita del ragazzo: è arrivato il successo, anche latino, poi un momento di stallo nella musica Italiana. Oggi, però, pare che Riccardo abbia scoperto anche altre passioni. Stando a quanto si legge nelle Chicche di Gossip del settimanale Chi, Riki avrebbe non solo una nuova fidanzata, una bellissima modella, ma avrebbe sviluppato anche nuove passioni come quella dell’arredatore. Si parla infatti vera e propria rivoluzione per il cantante, tra i più amati usciti dalla scuola di Amici.

Riccardo Marcuzzo, nuove passioni per l’ex allievo di Amici

Ecco quanto si legge su Chi: “Rivoluzioni in vista per l’ex vincitore di “Amici” Riccardo Marcuzzo, detto Riky: si è scoperto stylist e arredatore per la sua nuova dimora e, soprattutto, ha trovato l’amore – si legge – con la giovane modella svedese Ella Ayalon. I due vivono insieme a Milano e sono inseparabili.” Non solo musica, dunque, nella vita di Riccardo Marcuzzo che sta scoprendo nuove passioni e strade. In merito all’amore, invece, ricordiamo che proprio qualche mese fa, intervistato dal Corriere della Sera, aveva confessato di essere innamorato. “Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza – aveva spiegato -: se avessi trovato una fashion blogger i numeri sarebbero stati pompati all’ennesima potenza, invece è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno. Ed è proprio brava con me. Ho ancora paura della convivenza, ma abbiamo passato assieme il lockdown, diciamo che è stata una buona prova”.

