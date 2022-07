Riki/ Singolo ‘Ferrari White’: “è una corsa verso il mare e verso l’estate”, e quella promessa…

Riki con Ferrari White ai Battiti Live 2022

Riki ospite della nuova puntata di Battiti Live con il nuovo singolo “Ferrari White”. Il cantante, nato musicalmente grazie al programma Amici di Maria De Filippi, ha scelto per l’estate 2022 un brano travolgente dal sapore estivo. Una canzone che ha raccontato così dalle pagine di allmusicitalia.it: “è una corsa verso il mare e verso l’estate fatta immaginandosi sopra a una Ferrari bianca. Lei appare ancora più seducente ed è consapevole di essere al centro della scena, prima con il vento e poi con dei fumogeni argentati gioca, lasciandosi andare cantando a squarciagola Entrambi vivono a pieno quel momento che corre a 200km/h e che a fine tramonto rende il cielo viola e tutti sempre un po’ più maliziosi del giorno prima”.

Non solo, il cantante si è anche sbottonato sul nuovo album a cui sta lavorando da diverso tempo dicendo: “è un lavoro che mi deve rappresentare a pieno, troppe volte ho seguito consigli che non si sono rivelati buoni per me”. Una riflessione quella del cantante che oggi è molto più sereno e tranquillo, ma non nasconde: “tante cose non le avrei fatte: dai social usati in maniera istintiva a quel Sanremo sbagliato, fatto solo perché sembrava il palco più adatto per tornare alla grande in Italia dopo il successo in Sud America. Ed invece ammetto che la canzone era sbagliata, non che non mi piaccia, però…”.

Riki da Amici a Sanremo: “è stata un’ottima esperienza, ci tornerò più avanti”

Riki è nato grazie al programma Amici di Maria De Filippi, un’esperienza che ha fatto quando era giovanissimo e che sicuramente gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Intervistato da kisskiss.it ha rivelato: “Amici è stata un’esperienza fatta a 24 anni e non avevo nessuno dietro”. Il successo prima in Italia e poi in Sud America e la partecipazione al Festival di Sanremo con un brano che non sentiva troppo nelle sue corde. “Il Festival di Sanremo è stata un’ottima esperienza, ma ci sono arrivato molto stanco con la testa. Venivo da un periodo in cui volevo sperimentare. Sicuramente a Sanremo tornerò più avanti, non a breve. Il terzo momento non so quale possa essere, sicuramente punto a far girare molto il mio pezzo in radio” – ha detto il cantante.

Infine parlando del nuovo album ha rivelato: “credo poco in chi si chiude in studio per registrare, in modo programmato. La sento una cosa poco “sincera”. Io annoto cose sul cellulare, anche quando sono in giro o a casa. Se ho in mente una melodia la registro sul cellulare, ci canticchio sopra, e a volte faccio anche figure di me**a. Per esempio, una volta ero in metropolitana, feci finta di telefonare a mia madre con la scusa di cantarle un pezzo appena ascoltato alla radio, mentre invece stavo registrando il pezzo che mi serviva per la sera, per poi scriverci su”.











