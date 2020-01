Riki squalificato da Sanremo 2020?/ Posta su Instagram 20 secondi della cover e…

Il giovane cantante Riki, ex talento di Amici e prossimo partecipante al Festival di Sanremo numero 70 (che inizierà martedì 4 febbraio), finisce nell’occhio del ciclone. Il 27enne originario di Segrate ha infatti postato su Instagram nelle scorse ore, come sottolineato dal programma Striscia La Notizia, 20 secondi della cover che porterà sul palco dell’Ariston, precisamente il prossimo 6 febbraio, quando è prevista la sua esibizione per la serata appunto delle cover. Il video postato da Riki non è più visibile sul social network fotografico, e nello stesso si sentiva appunto il ragazzo meneghino mentre intonava alcuni versi della canzone con cui dovrà esibirsi, leggasi “L’edera” di Nilla Pizzi. Secondo quanto specificato dal regolamento del Festival di Sanremo, ogni cantante in gara è obbligato a non diffondere in anteprima, prima cioè della sua esibizione all’Ariston, il testo o la melodia della canzone, e lo stesso, come ricorda Fanpage, vale anche per le cover, storicamente degli ex brani di Sanremo riproposti sotto nuove vesti.

RIKI SQUALIFICATO DA SANREMO 2020? ECCO LA DECISIONE

L’organizzazione del Festival, comunque, ha deciso di non prendere provvedimenti, nonostante Striscia la Notizia ipotizzasse un’immediata squalifica di Riki. “Considerando che il brano in questione è un testo già edito – si legge nella breve nota diramata nelle scorse ore – e contando sull’ingenuità del gesto dell’artista, ha ritenuto che per quanto è successo non fosse meritevole di squalifica”. L’organizzazione fa inoltre sapere che il prossimo 6 febbraio verranno giudicati dalla giuria del Festival, l’arrangiamento del brano nonché la sua interpretazione, cose che ovviamente non sono state inficiate nei 20 secondi di filmato pubblicati, tra l’altro, già cancellati dal suo artefice. Polemica chiusa? Vedremo se a Striscia la risposta del Festival sarà bastata o meno: probabilmente lo scopriremo durante la puntata di questa sera.

