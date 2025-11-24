Rima, chi è la sorella di Rasha Younes: la sua dura risposta alle accuse contro la gieffina e i dettagli sulla sua vita privata.

Rima difende Rasha Younes al Grande Fratello: “Basta accuse, non sapete chi è“

Nelle ultime ore si parla molto della sorella di Rasha Younes, Rima, che ha difeso la concorrente del Grande Fratello dopo l’intervista dell’ex fidanzato Manuel Milano. La famiglia della ragazza non ha più voluto tacere e in particolare la sorella si è fatta sentire sui social rispondendo alle accuse mosse alla gieffina sulla storia con Omer. Molti, infatti, la giudicano come falsa nei confronti del siriano e dicono si stia avvicinando a lei solo per fare le clip.

“Oggi, in qualità di sorella di Rasha, non posso più tacere di fronte agli ultimi avvenimenti. Non posso assolutamente tollerare il tentativo di ‘sporcare’ l’immagine di mia sorella da parte di persone terze”, così aveva detto sui social, difendendo Rasha Younes a spada tratta. Successivamente, ha spiegato quanto la sorella si sia sacrificata per aiutare la famiglia dopo la morte del papà: “Ha lottato senza mai mollare, prendendo spesso da sola decisioni complicate”. Ma chi è Rima? Cosa si sa di lei?

Rima, chi è la sorella di Rasha Younes: ha un fidanzato?

Purtroppo non si sa quasi nulla su Rima, sorella di Rasha Younes. Le uniche informazioni sono quelle che riguardano un carattere determinato e un forte legame con la famiglia, vista la presa di posizione che ha avuto non appena si sono diffusi i commenti sulla ragazza. Dal suo profilo Instagram vediamo una grande passione per i viaggi, per l’arte e non solo, Rima è attivissima nel difendere e supportare la sorella condividendo le foto della gieffina nelle sue storie. Attualmente non ci è dato sapere se è fidanzata o se è single, ma probabilmente una volta che Rasha uscirà dalla casa del Grande Fratello, usciranno ulteriori dettagli sulla sua figura.