Il rimborso delle accise del gasolio nel 2025 è richiedibile – come ogni anno – a patto di rispettare le direttive contenute nella nota protocollata con il numero 787558/RU e risalente al 19 dicembre del 2024. Ad aver pubblicato l’iter per fare domanda è stata come ogni anno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per ricevere il rimborso delle accise sul gasolio ai (fini commerciali) è indispensabile anche per quest’anno soddisfare determinati vincoli. Anche nel 2025 il benefit viene ammesso a patto che i consumi si attestino fino ad un litro per ogni chilometro percorso per il trasporto di persone e/o merci.

Rimborso accise gasolio 2025: quali sono i vincoli da rispettare?

I vincoli per ricevere il rimborso accise gasolio 2025 dipendono prevalentemente da chi sono gli utilizzatori e dalla massa complessiva del veicolo utilizzato per il trasporto delle persone oppure delle merci.

Il limite dei veicoli è con massa totale oltre o uguale a 7,5 tonnellate e a patto che gli autotrasportatori siano regolarmente autorizzati – con licenza – ed iscritti all’albo nazionale di tali figure professionali.

Nel secondo caso – con i medesimi obblighi della massa complessiva – il rimborso è previsto ed è erogabile agli enti o aziende pubbliche locali, o aziende interregionali contenute nel Decreto di Legge numero 285 in riferimento all’anno 2005.

In entrambi i casi sono introdotti dei vincoli specifici sui veicoli utilizzati, che non possono essere di Euro 4 o più bassa, non devono rientrare nella categoria M1 (adibiti al trasporto di persone) e la loro massa non può essere più bassa di 7 tonnellate e mezzo.

L’iter per la domanda

Per ottenere il rimborso sulle accise del gasolio commerciale c’è un iter specifico da rispettare. Prima di tutto, per la restituzione del denaro del 4° trimestre (tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024) c’è tempo entro il 31 gennaio 2025.

La domanda invece, può essere inoltrata facendo accesso al portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e inserendo la targa del mezzo commerciale per la quale si chiede il rimborso.

Per quanto riguarda il codice tributo da inserire in dichiarazione il numero è 6740, ottenendo in un secondo momento la compensazione nel modello 730. Infine la quantificazione del rimborso è pari a 214,18€ per ogni 1.000 litri di gasolio consumato.