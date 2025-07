Il rimborso delle accise sul gasolio per i costi del 2025 può esse richiesto sia dalle persone giuridiche che dalle fisiche. Qui i dettagli.

Le aziende che si occupano di trasporti commerciali possono richiedere il rimborso parziale delle accise sui costi del gasolio affrontati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno del 2025. A darne notizia ufficiale è l’Agenzia delle Dogane, con il numero di protocollo 382555.

Naturalmente come riporta la circolare stessa, è indispensabile soddisfare dei requisiti ben specifici. Si ricorda altresì, che il rimborso può essere richiesto e conseguenzialmente ottenuto sia dalle persone giuridiche che dalle fisiche.

Chi può ottenere il rimborso sulle accise del gasolio 2025?

Il rimborso – seppur parziale – sulle accise del gasolio pagate nel 2025, può esser richiesto telematicamente dalle persone giuridiche e fisiche che sono regolarmente iscritte presso l’albo nazionale degli autotrasportatori per il trasporto di cose e per conto di terzi, che hanno sede in UE e sono titolari della licenza del settore.

Per stabilire la cifra da risarcire i fattori che possono influenzarne l’esborso sono variabili. Innanzitutto ad incidere è il periodo, ad esempio per le spese effettuate tra il 1° aprile e il 14 maggio di quest’anno vengono riconosciuti 214,18€ per 1.000 litri di gasolio commerciale.

Mentre nel periodo compreso tra il 15 maggio e massimo il 30 giugno, e in relazione all’idrotrattamento, e/o ai gasoli paraffinici da sintesi il contributo da restituire è pari a 229,18€ ogni 1.000 litri.

Non cambia invece il rimborso pari a 214,18€ per le spese affrontate per i gasoli HVO (ovvero da idrotrattamento), oppure paraffinici da sintesi.

Come inviare la domanda per il rimborso

Il rimborso delle accise sul gasolio possono essere inoltrate direttamente dal portale delle Agenzie delle Dogane, sfruttando l’apposito software che ne consente sia la compilazione che l’invio telematico. Soltanto per coloro che non appartengono al Servizio Telematico Doganale, potranno far richiesta tramite PEC.

Suggeriamo infine di consultare la circolare dell’Agenzia delle Dogane all’interno del quale è possibile trovare la procedura ben descritta in base al tipo di impresa che deve far richiesta per la restituzione degli esborsi delle accise.