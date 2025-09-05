Il rimborso aereo per ritardo è soggetto al soddisfacimento delle condizioni previste dalla normativa europea, e dipende da diversi fattori.
Un aereo in ritardo potrebbe causare spesso dei disagi non solo di piacere ma anche lavorativi. Il rimborso o a volte il risarcimento, sono due misure che aiutano i passeggeri a poter far prevalere i propri diritti.
A tal proposito esiste una normativa internazionale ed europea, che prevede il rispetto degli obblighi da parte di alcune società aeree qualora le stesse provocassero delle mancanze come annullamenti o ritardi dei velivoli. Di seguito una panoramica sui diritti di ogni viaggiatore e le sue possibili rivalse.
Rimborso aereo ritardo: i diritti in tabella
Il rimborso di un aereo che viaggia in ritardo prevede – indipendentemente dalle ore slittate da tabella di marcia – l’assistenza costante da parte degli operatori aeroportuali, che devono aiutare i passeggeri a mobilità ridotta e assicurarsi che ogni viaggiatore (in proporzione all’attesa) venga fornito di bevande e cibi gratuiti.
La proporzione segue una tabella specifica che raccomanda di tener conto della distanza del volo, delle ore di ritardo rispetto all’orario iniziale e solo allora si potrà individuare l’assistenza a cui si ha diritto.
|Distanza del volo
|Ritardo
|Assistenza a cui si ha diritto
|Fino a 1.500 km
|Più di 2 ore
|Bevande e cibi adeguati, 2 comunicazioni gratuite (invio delle email oppure chiamate)
|Tra 1.500 e 3.500 km
|Più di 3 ore
|Bevande e cibi adeguati, 2 comunicazioni gratuite (invio delle email oppure chiamate)
|Più di 3.500 km
|Oltre 4 ore
|Bevande e cibi adeguati, 2 comunicazioni gratuite (invio delle email oppure chiamate)
|Tutte le tratte
|Più di 5 ore
|Rimborso totale del biglietto aereo qualora il passeggero rinunciasse al viaggio
|Tutte le tratte (ritardo notturno o necessità di riprendere il viaggio il giorno successivo)
|Qualsiasi durata
|Alloggio in albergo incluso, con trasferimento da e per l’aeroporto
Tuttavia, oltre al rimborso del biglietto a causa ritardo, esiste il risarcimento economico che però viene riconosciuto in circostanze differenti, ovvero quando l’arrivo a destinazione supera le 3 ore di ritardo, oppure il volo viene cancellato senza giustificato motivo.
Voli extra UE e negazioni
Attenzione ai voli fuori dall’Unione Europea, per i quali non è possibile far prevalere le normative sul ritardo appena esposte, ad eccezione della cosiddetta Convenzione di Montreal che viene riconosciuta in caso di danni comprovati.
Laddove la società aerea – anche in viaggio in UE – rifiutasse il rimborso dovuto al ritardo, è possibile inviare una comunicazione scritta (sempre alla compagnia), e in caso di continua negazione è indispensabile scrivere all’ENAC riportando l’accaduto.