Rimborso Irpef modello 730/ Quali date ad agosto e settembre per i pagamenti?

Come sappiamo nel mese di agosto solitamente arriva il pagamento relativo ai rimborsi del modello 730. La data di erogazione dipende da quando si è presentata la domanda. Le date di pagamenti previsti per il mese di agosto 2022 ovviamente dipendono da caso a caso, ad esempio se un individuo ad esempio ha fatto la dichiarazione dei redditi oltre il termine consentito, il pagamento non avverrà nel mese di agosto. Ma vediamo insieme tutte le date possibili.

In base a quando è stata inoltrata la dichiarazione dei redditi quindi si otterrà anche la restituzione di una somma specifica che solitamente coincide nella misura del 19% di spese mediche, spese di istruzioni, iscrizione a corsi musicali per se o per chi è inserito all’interno del nucleo familiare, interessi passivi del mutuo eccetera.

Esistono però alcuni contribuenti che non hanno un datore di lavoro e non hanno una sostituto d’imposta, ad esempio disoccupati Naspi, disoccupati agricoli, in questi casi l’INPS erogherà l’importo spettante.

Rimborso Irpef Modello 730: le date dei pagamenti

Il pagamento del rimborso 730 avvenuto l’11 e il 17 agosto, ma anche il 19 agosto è stata la giornata in cui sono stati conferiti i pagamenti ai disoccupati percettori di naspi, dis-coll e disoccupazione agricola appunto alcuni rimborsi sono partiti anche il 18 agosto e verranno erogati entro il 22 agosto.

Si tratta naturalmente di dati aggiuntive che concernono coloro che non hanno ancora ricevuto il rimborso pur avendo inoltrato la domanda entro metà luglio. L’erogazione del rimborso dipende dalla data di invio della dichiarazione dei redditi.

Durante il mese di agosto Inoltre saranno i pensionati a ricevere il rimborso, ma che ha effettuato la dichiarazione dei redditi entro la metà di giugno, così come previsto dalla normativa, ha già ottenuto il 19% dell’Irpef.

Rimborso Irpef modello 730: da cosa dipende la data di pagamento?

L’importo del rimborso naturalmente avverrà attraverso il bonifico domiciliato per gli importi inferiori a 1000 euro, ma per questo rimborso si dovrà attendere necessariamente gennaio 2023. Invece chi attende un credito superiore a 4000 euro dovrà necessariamente aspettare marzo 2023.

Marzo 2023 è lo stesso mese a cui dovranno fare riferimento coloro che necessitano di un rimborso derivante dai bonus edilizi messi in campo dal governo.

Esistono Inoltre altre variabili che determinano una tempistica maggiore ad esempio le modifiche che sono opposte al modello 730 pre-compilato, necessitano di ulteriori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per cui, l’eventuale presenza di incoerenze potrebbero rallentare tutto il processo. Il 15 settembre riceverà il pagamento per chi ha effettuato la dichiarazione dei redditi del 16 luglio al 31 agosto, mentre il 30 settembre ci sarà il termine ultimo per l’invio delle domande perché ha inviato il modello tra il primo settembre e il 30 settembre.











