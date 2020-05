Rimborso mascherine e DPI: bando Impresa Sicura/ Prenotazione domanda e requisiti

Pubblicità

Da oggi 11 maggio, al via il bando “Impresa Sicura” che permetterà di chiedere il rimborso per mascherine e disinfettanti. La procedura durerà fino al prossimo 18 maggio. Si tratta di un’ottima opportunità offerta alle aziende che potranno così vedersi rimborsate le spese per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Non solo mascherine ma anche guanti, camici, calzari, detergenti e soluzioni disinfettanti. Stando a quanto spiegato da Ipsoa, la richiesta di rimborso potrà essere effettuata attraverso lo sportello informatico di Invitalia, secondo una procedura divisa in tre differenti fasi. Sarà possibile ottenere un rimborso massimo di 500 euro per ogni addetto fino a 150mila euro per l’intera impresa. Il bando Impresa Sicura è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano. I requisiti richiesti sono minimi. Alla data di presentazione della domanda di rimborso dovranno essere regolarmente iscritte come “attive” nel registro delle imprese, dovranno avere sede sul territorio italiano e dovranno essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con fini liquidatori. Sono invece esclusi i liberi professionisti, mentre rispetto alle imprese estere sono incluse solo quelle con sede secondaria in Italia, quindi iscritte al registro delle imprese.

RIMBORSO MASCHERINE E DPI: LA PROCEDURA IN 3 FASI

Secondo quanto previsto dal Bando Impresa Sicura, sono messe a disposizione risorse per un totale di 50milioni di euro impiegate per il rimborso delle spese per l’acquisto di mascherine e altri dispositivi di sicurezza personale avvenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Nel dettaglio, il riferimento è a mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. Il bando si compone di tre fasi. In p0rimo luogo le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso l’apposito sportello Invitalia raggiungibile cliccando qui. Sul sito dell’agenzia sarà poi pubblicato l’elenco delle imprese ammesse in ordine cronologico di arrivo della prenotazione alla presentazione della domanda. Quest’ultima, infine, potrà essere compilata dalle ore 10:00 del 26 maggio alle ore 17:00 dell’11 giugno 2020 per via telematica. I rimborsi, infine, saranno effettuati entro il mese di giugno.



