Rimborso multa non dovuta/ Come autotutelarsi dalle sanzioni pagate ingiustamente

Richiedere un rimborso per una multa non dovuta, in nostra autotutela sarebbe più che legittimo. Secondo la legge, è possibile presentare ricorso, solo prima del pagamento della multa stessa.

Ma cosa si intende per sanzioni ingiuste? Spieghiamo intanto, che il tempo impiegato per pagare la multa è considerato un elemento discriminante, ed è proprio a fronte di questo che cerchiamo di capire come ottenere un rimborso laddove una o più multe siano considerate ingiuste.

I motivi, possono essere molteplici, partendo da un’infrazione mai realmente accaduta, un errore durante l’iter di notifica oppure a causa di irregolarità da parte dell’accertatore (carabinieri, polizia locale, polizia di Stato).

Rimborso multa non dovuta: i costi e i tempi per pagarla

Per fare maggiore chiarezza riguardo il rimborso di una multa non dovuta, occorre tenere presente non solo i termini di pagamento, ma anche la riduzione delle sanzioni:

Nei primi 5 giorni dopo aver ricevuto la notifica, la sanzione da pagare sarà ridotta del 30%, con l’importo esatto della riduzione indicato sul verbale;

Tra il 5° e il 60° giorno, l’ammenda si potrà pagare con una riduzione che è sempre riportata sul verbale;

A partire dal 61° giorno, la multa va pagata interamente, e ogni sei mesi scatteranno gli interessi del 10%.

Le tre condizioni appena elencate, possono determinare delle ricadute sul rimborso di una multa, tanto è vero che chi paga entro i cinque giorni, può godere di uno sconto del 30%. Quindi, in caso di multa elevata ingiusta, non c’è modo di ottenere il rimborso.

L’unica possibilità, è quella di tentare il ricorso in autotutela, a cui suggeriamo di ricorrere, visti gli aumenti delle multe dal 2023. Ma vediamo di cosa si tratta.

Il Codice della Strada, all’articolo 203 dichiara in modo chiaro, che può ricorrere solo chi non ha proceduto con il pagamento della multa, tenendo presente che anche in questo caso l’unica soluzione è il ricorso in autotutela.

Presentare un ricorso entro il 60esimo giorno dalla notifica dell’ammenda, anche se non è stata ancora pagata, e fuori dai termini imposti dall’articolo 203 del codice della strada. Il cittadino, ha infatti 60 giorni di tempo per presentare ricorso all’ente agli enti che hanno esposto la multa e 30 giorni per presentare ricorso al giudice di pace.

Ricorso in autotutela: ecco come funziona

Le leggi in vigore, sono poco clementi nei confronti di tutti gli automobilisti che hanno pagato una multa, per questo si può far subentrare il ricorso in autotutela. Tale ricorso va inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC all’ente a cui l’ammenda è stata pagata.

Il ricorso, può essere scritto liberamente, e occorre una dimostrazione dell’illegittimità della multa che si vuole contestare. Al ricorso, andranno aggiunti alcuni documenti:

Copia del verbale;

Copia della ricevuta del pagamento della multa;

Copia di un documento di identità in corso di validità;

L’iban sulla quale si desidera ricevere il rimborso.

Non esistono leggi, che obbligano l’ente che ha elevato la multa ad affrontare il problema e a riconoscere un rimborso al cittadino, bisogna solo avere tanta pazienza oltre di avere la capacità di insistere in modo cortese.

