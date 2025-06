Cambiano le regole fiscali per poter ottenere il rimborso spese di trasferta del 2025. Scatta l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Per ricevere il rimborso totale sulle spese di trasferta nel 2025, il Decreto numero 84 ha apportato dei cambiamenti significativi. In particolar modo si fa riferimento al modo in cui sono stati sostenuti i costi dai lavoratori autonomi e dai professionisti per il loro “viaggio di lavoro”.

La novità più importante riguarda la tracciabilità delle spese. Tuttavia, ciascun costo potrebbe contenere delle regole differenti, che provvederemo ad individuare e segnalare in questo articolo.

Cosa cambia sul rimborso per le spese di trasferta 2025

La detraibilità oppure il rimborso totale per le spese di trasferta del 2025, e a favore degli autonomi e dei professionisti, prevede l’obbligo di tracciabilità. Nel caso specifico, il diretto interessato dovrà comprovare il pagamento per il trasporto, l’alloggio, il vitto e anche i costi di rappresentanza, tramite un bonifico bancario o una carta di credito, di debito o prepagata.

Fanno eccezione i costi sostenuti all’estero, sui quali non è previsto l’obbligo di tracciarli con un metodo di pagamento elettronico, dunque in questo caso anche i contanti saranno ammessi ai fini della detraibilità.

Il cambiamento è frutto anche dell’incentivo di abolire il contante e favorire i pagamenti elettronici (basti vedere gli ultimi emendamenti, come ad esempio la gratuità dei bonifici istantanei).

Categorie di spesa

Tra le deducibilità massime e il rimborso totale destinato ai costi per una trasferta di lavoro, a cambiare sono anche le categorie dei costi sostenuti. Per una maggior e miglior semplificazione, ecco un riepilogo su quali pagamenti vanno tracciati e quali invece ne possono fare a meno.

Tipologia di costi Tracciabilità Pagamento non tracciato Vitto e alloggio Deducibile Non deducibile Spese di rappresentanza Parzialmente deducibile Non deducibile Spese riaddebitate al committente Rimborsabile e deducibile Non rimborsabile