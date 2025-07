Come sappiamo il rimborso delle spese per una trasferta o una missione all’estero è differente. E a dirlo è la stessa Agenzia delle Entrate che con la circolare numero 188 specifica l’abolizione dei metodi tracciabili per poter comprovare l’esborso.

Dunque, se all’interno del territorio nazionale vige l’obbligo di pagare con i metodi elettronici così da poter ottenere il corretto rimborso fiscale, fuori dal nostro Bel Paese sono ammessi anche i pagamenti in contante, così da evitare che l’eventuale conguaglio a credito possa esser tassato.

Come trattare il rimborso delle spese per la trasferta

Il rimborso sulle spese effettuate per una trasferta prevedono delle regole differenti in base all’esborso compiuto all’interno del territorio nazionale oppure all’estero. Nel 1° caso il Fisco impone a pagare soltanto con un metodo che lasci una traccia (che sia una carta di credito, di debito o un bonifico bancario).

All’estero, complice il fatto che molti Paesi non siano così all’avanguardia da avere degli strumenti che possano far pagare con carte, il metodo tracciabile non è obbligatorio (dunque andrebbero bene anche i contanti).

Il chiarimento dell’Ade è dunque semplice, nel TUIR si precisa che il reddito non concorre ad alcuna tassazione (assimilabile al lavoro da dipendente) per gli esborsi effettuati in trasferta all’estero (al di là di quale metodo di pagamento si utilizzi).

Si precisa però, che questa eccezione fa fede esclusivamente per il pagamento in contante fuori dall’Italia, altrimenti è indispensabile ricorrere al bonifico o all’uso di una carta (che sia prepagata, di debito o credito poco importa).

Semplificazioni in larga scala

La nuova normativa ha un duplice vantaggio, il primo è legato alla semplificazione fiscale in merito alla gestione del personale privato e he spesso si ritrova a dover partire fuori Italia per motivi di lavoro.

Il secondo è un aiuto anche internazionale, evitando di privare il dipendente a dover trovare obbligatoriamente un esercente che accetti pagamenti con carta (dato che spesso in alcuni Paesi esteri il POS neppure esiste).