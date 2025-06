La possibilità per le vittime di Social Hacking di ottenere un risarcimento per via di una frode bancaria è stata messa in evidenza dall’Arbitro Bancario Finanziario.

Sebbene le frodi bancarie siano da sempre molto diffuse, nel corso degli ultimi anni hanno preso sempre più piede attraverso dei meccanismi sempre più sofisticati. Se la possibilità per le vittime di ottenere un risarcimento da parte delle banche è quasi sempre prevista, tuttavia, alcuni casi potrebbero negarla.

Risarcimento frode banca: quando non è possibile riceverlo

La decisione di procedere con un risarcimento dopo aver subito una frode bancaria risale allo scorso 12 febbraio, quando l’Arbitro Bancario Finanziario ha dato maggiori delucidazioni.

Quando la frode viene messa in atto con il metodo del social hacking, la vittima viene spinta ad effettuare dei pagamenti nei confronti del malintenzionato.

Con il fine di contrastare quanto più possibile questo fenomeno, l’ABF ha effettuato delle analisi approfondite inerenti alle responsabilità qualora la vittima sia stata raggirata telefonicamente da parte del truffatore, che nella maggior parte dei casi si finge un operatore bancario, un conoscente o addirittura un agente di polizia.

Purtroppo, quando si verifica il social hacking non vi è alcuna possibilità di ottenere un risarcimento da parte della banca, in quanto i pagamenti, essendo effettuati direttamente dalla vittima, esonerano l’intermediario da ogni responsabilità.

Come riportato sempre dall’ABF, nei casi di social hacking il risarcimento non è previsto poiché, nonostante la vittima effettui dei pagamenti per via di un raggiro, l’istituto bancario non può fare altro che constatare tali disposizioni di pagamento come “legittime”, in quanto non ha alcuno strumento che gli permetta di accorgersi per tempo della frode messa in atto nei confronti del proprio cliente.

In caso di una telefonata sospetta, chiedere maggiori delucidazioni alla propria banca è il primo passo per fermare questo fenomeno che attira nella sua “trappola” ancora troppe persone ed evitare che il risarcimento per una frode possa essere negato per i motivi sopra indicati.