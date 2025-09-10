Rimetti a noi i nostri debiti è un film che tratta il tema del sovraindebitamento e il mondo del recupero crediti. Con Claudio Santamaria e Marco Giallini

Rimetti a noi i nostri debiti, film su Rai 2 diretto da Antonio Morabito

Mercoledì 10 settembre 2025, in seconda serata su Rai 2 alle 23.20, verrà trasmesso il film drammatico Rimetti a noi i nostri debiti. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Antonio Morabito, qui al suo terzo lungometraggio dopo Il venditore di medicine del 2013 (film al quale ha partecipato interpretando un losco personaggio il giornalista Marco Travaglio). La sceneggiatura è dello stesso Morabito in colaborazione con Amedeo Pagani, sceneggiatore di grande livello che ha coscritto il cult Il portiere di notte, di Liliana Cavani. La colonna sonora è di Andrea Guerra, figlio del poeta Tonino Guerra che ha firmato film per i più importanti registi italiani, da Carlo Verdone a Giovanni Veronesi.

Protagonista del film è una coppia di attori tra i migliori del nostro cinema contemporaneo: Claudio Santamaria, che aveva già lavorato con Morabito ne Il venditore delle medicine, e Marco Giallini, il celebre Rocco Schiavone dell’omonima serie TV. Completano il cast Jerzy Stuhr, Flonja Kodheli, Maddalena Crippa, Agnieszka Zulewska, Leonardo Nigro e Giorgio Gobbi.

La trama del film Rimetti a noi i nostri debiti: l’oscuro mondo del recupero crediti

In Rimetti a noi i nostri debiti, Guido (Claudio Santamaria) è un informatico che vive un momento particolarmente difficile: dopo essere stato licenziato dall’azienda per la quale lavorava, si ritrova pieno di debiti che non riesce più a pagare. Una sera dopo essere stato malmenato da un creditore, decide di recarsi alla finanziaria che detiene il suo debito e si offre di lavorare per loro fino a quando ciò che deve non sarà estinto. Guido verrà messo a lavorare al fianco di Franco (Marco Giallini), un agente del recupero crediti che, inizialmente riluttante, capisce di non poter fare altrimenti.

Ben presto, Guido si rende conto che il patto che sta per stringere ha delle implicazioni molto più gravi di quanto inizialmente pensasse, per i metodi alquanto poco ortodossi del suo collega. Tra sacrifici morali e una continua ricerca di una via d’uscita, Guido si troverà costretto a fare delle scelte difficili, che metteranno alla prova non solo la sua capacità di sopravvivenza, ma anche la sua integrità.