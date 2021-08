Rimini, Rimini, Rete 4/ La grande commedia italiana di una volta

Rimini, Rimini va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, 14 agosto 2021, con inizio a partire dalle ore 15,30. Si tratta di una pellicola di costume italiano, commedia simile a tante altre dove il tema della vacanza, degli amori giovanili, del dolore dell’abbandono al rientro alla vita normale, fu uno dei motivi di investimento in tante pellicole di un filone, quello vacanziero, perfetto spunto per commedie all’italiana di ottima qualità o solamente dedicate al mainstream da botteghino.

Nel cast di ‘Rimini, Rimini), tra i protagonisti troviamo Jerry Calà, Paolo Villaggio, Serene Grandi, Laura Antonelli, Andrea Roncato, Eleonora Brigliadori, Maurizio MIcheli, Paolo Bonacelli, Sylva Coscina, Adriano Pappalardo, Monica Scattini e, per non dividere la coppia televisiva composta da Andrea Roncato, la produzione chiamò Gigi Sammarchi e Gigi e Andrea furono assieme anche su grande schermo. Parliamo quindi di un insalatone da spiaggia, ma senza feta: siamo sulle coste romagnole e non nella Grecia che arriverà nel cinema comico italiano solamente negli anni ’90 e in quella Romagna s’intrecciano le storie di tanti personaggi.

Rimini, Rimini, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Rimini, Rimini. Macchiette al mare, precisamente a Rimini, ancora oggi capitale italiana del divertimento estivo. In quelle spiagge s’incontrano personaggi verosimili e inverosimili, come Ermenegildo “Gildo” Morelli (Paolo Villaggio), pretore impegnato nella lotta contro la pornografia, sedotto senza mezzi termini dalla prosperosa e molto libera sessualmente Lola Sarti (Serena Grandi), oppure i fratelli Bovi che cercano un modo di portare al di fuori di una grossa depressione Noce, la bella sorella interpretata dall’icona sexy Laura Antonelli. In quella Rimini agostana arriva anche Liliana, donna intelligente che finirà, suo malgrado, am consapevole, tra le braccia di un culturista e tra tormentoni di Righeira, Tony Esposito con la celebre song ‘Kalimba de Luna’, ‘Il clarinetto’ di Renzo Arbore e ‘Easy Lady’ di Ivana Spagna, l’edonismo da spiaggia italiano esplode ancora una volta riportandoci in quegli anni 80 dai quali sembra non si possa più tornare indietro.

