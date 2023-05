Rina e Giovanni, genitori Marco Ligabue/ La balera Tropical: “Due pionieri”

Rina e Giovanni, chi sono i genitori di Luciano e Marco Ligabue

Marco Ligabue, fratello minore di Luciano Ligabue, sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 8 maggio, di Oggi è un altro. Luciano e Marco Ligabue sono crescita a Correggio, vicino a Reggio Emilia. I genitori, Rina e Giovanni, hanno fondato la balera Tropical, a Rovereto di Secchia, a pochi chilometri da Correggio: “I miei genitori furono talmente pionieri da fondare una delle prima balere delle nostre parti, dove il sabato suonavano le orchestre di liscio – come dovunque – ma durante la settimana si facevano concerti. Noi, tutte le sere, avevamo nelle orecchie questa musica”, ha raccontato Marco Ligabue a RaiNews24.

La “balera” non era di proprietà della famiglia Ligabue: Giovanni, aveva come attività principale quella dell’ambulante e prese in gestione il locale come attività collaterale, per arrotondare le entrate e conciliare la passione per la musica.

La morte del padre Giovanni

La “balera” di Giovanni e Rina Ligabue è diventato un luogo iconico dove sono passati i più grandi nomi della musica italiana come De Gregori, Paoli e Battisti, i Pooh, Pavarotti, Ivan Graziani e Jimmy Fontana, Vasco Rossi. “È stato incredibile come papà e il suo socio andarono anche a Zocca per ingaggiare un ancora sconosciuto Vasco Rossi per venire la domenica pomeriggio a mettere i dischi nel locale dei miei genitori”, ha rivelato Marco Ligabue a RaiNews 24. Giovanni Ligabue è morto nel 2001, come ha raccontato Luciano nel libro “Pioggia di stelle”: “Diceva: dopo i 70 ogni anno è regalato. È morto a 71. Tumore all’intestino. Quattro mesi dalla diagnosi. Io stavo girando un film, Da zero a dieci. Ci siamo parlati più in quei mesi che in tutta la vita. Lui era un Ariete, testosterone puro, reattivo, io Pesci, faceva fatica a capire questo figlio che parlava poco, non capiva nemmeno cosa volesse dire essere timido”.

