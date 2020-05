Rinaldi vs Fusani a Dritto e Rovescio/ Video “È uno sfascista”, “Non ha mai lavorato”

Pubblicità

Altro scontro in diretta televisiva fra Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, storicamente contrario all’Unione Europea, e la giornalista Claudia Fusani, invece, più vicina alla posizione del governo in tema di Europa. La Fusani, in studio a Dritto e Rovescio, noto programma di Rete 4 condotto da Del Debbio, commenta la situazione economica attuale del paese, con riferimento agli accesi contrasti con l’UE: “Siccome qui nessuno ha la bacchetta magica tranne Rinaldi – spiega – la sua bacchetta magica è uscire dall’Europa, tornare alla lira e chissenefrega, e poi vediamo quello che succede”. A quel punto interviene Rinaldi, che in collegamento da casa sua mostra alla telecamera una banconota falsa da zero euro, con disegnata la Gioconda: “Cara Fusani – dice mentre meostra il soldo – il governo che lei sostiene mi ha dato zero euro, lo vede… vede, questo è un euro con la Gioconda, noi abbiamo scritto in fronte Gioconda, vede il governo che lei sostiene, zero, ma che cosa dici Fusani?”.

RINALDI VS FUSANI, LO SCONTRO A DISTANZA A DRITTO E ROVESCIO

La discussione inizia ad animarsi, con la collega giornalista che spiega: “Io penso di essere una persona responsabile mentre lei è uno sfascista, e sa fare solo quello”. Fusani chiede quindi di ripetere, e la Rinaldi ribadisce: “Lei è uno sfascista, nel senso che sfascia”. Di nuovo l’europarlamentare leghista: “Fusani lei non sa manco quello che dice, è una barzelletta vivente, ma che cosa dice?”, pronta la nuova contro-replica: “Basta guardarlo e comunque io non vado sul personale, lei è uno sfascista, ha capito cosa vuol dire in italiano? Lei è uno a cui piace sfasciare, io, da cittadina… a me piace costruire e dare fiducia”. Di nuovo Rinaldi: “Io sono realista, si si costruire, ma lei scusi, quanto ha lavorato, un giorno? Un minuto nell’economia reale? Che cosa ha costruito?”- La Fusani si scalda: “Guardi rinaldi ho lavorato più di lei, non se lo può immaginare, intanto si prende 20mila euro grazie a Salvini…”. E Del Debbio poi interviene facendo cadere la querelle a distanza.





