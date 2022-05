Rinascere, storia vera di Manuel Bortuzzo nel film Rai 1/ Dall’incidente al recupero

Rinascere: il cast e la regia dietro al film

Rinascere va in onda oggi, domenica 8 maggio, su Rai 1 a partire dalle 21.15. Il film racconta la vera storia di Manuel Bortuzzo asso del nuoto italiano. La pellicola è prodotta da Moviheart e RaiFiction. La regia è di Umberto Marino che ha curato anche la sceneggiatura. In 34 anni di carriera Marino ha diretto 29 film e 1 serie tv dal titolo Tutta colpa di Freud. Ha inoltre curato la sceneggiatura di alcuni film di animazione: Momo alla conquista del tempo, La gabbianella e il gatto, Aida degli alberi, Totò Sapore e la magica storia della pizza. Nel 1991 ottiene la candidatura al David di Donatello come migliore sceneggiatura per La stazione . La parte di Manuel Bortuzzo è assegnata all’attore Giancarlo Commare. Nel cast troviamo anche Alessio Boni nella parte di Franco, il padre di Manuel. L’attore in 29 anni di carriera ha interpretato 37 film e 1 serie tv. Nel 2004 ha vinto per La migliore gioventù il Nastro d’Argento come migliore attore protagonista. Il cast inoltre si compone di: Gea Dall’Orto che interpreta Martina la fidanzata di Manuel, Salvatore Nicolella è il fedele amico Alfonso e infine David Coco il traumatologo.

Rinascere, la trama del film: la storia di Manuel Bortuzzo

Leggiamo la trama di Rinascere. Manuel Bortuzzo è un giovane ragazzo di appena 19 anni, ma già una promessa del nuoto. Da pochi mesi si è trasferito con la sua famiglia a Roma per allenarsi. Il suo obiettivo è poter accedere alle Olimpiadi. Durante le esercitazioni in vasca, Manuel conosce Martina, una sua coetanea e stella nascente del nuoto sincronizzato ed è subito amore a prima vista. Le cose sembrano andare tutte per il verso giusto, la possibilità di esaudire il sogno di gareggiare alle Olimpiadi, un amore appena sbocciato e corrisposto. Ma come accade spesso, tutto è destinato prima o poi a finire e bisogna ricominciare d’accapo. Una sera Manuel mentre sta in compagnia dei suoi amici, viene colpito alle spalle da due colpi di pistola. È il 2 febbraio del 2019, da quel momento la vita del ragazzo cambia radicalmente. All’inizio si è pensato a una esecuzione da parte di un clan, ma Manuel non ha mai avuto a che fare con quegli ambienti, poi dopo approfondite indagini si è scoperto che Bortuzzo è stata una vittima innocente, un errore, uno scambio di persona. Il verdetto finale è pesante, dopo il ricovero in codice rosso, i medici informano la famiglia che il loro figlio sarà destinato a vivere su una sedia a rotelle. Non mancano i momenti di sconforto, Manuel inizia il suo percorso riabilitativo in una clinica dove conosce Davide che sarà il suo mentore. Il ragazzo affronta nuove sfide, per raggiungere il suo obiettivo finale: tornare a ballare e camminare.

Il video col racconto di Manuel Bortuzzo

