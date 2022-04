RINCARI/ Patrizia Polliotto: aumenti rischiano di paralizzare la spesa degli italiani

I rincari nel primo quadrimestre del 2022 sono all’ordine del giorno. Al punto da preoccupare i maggiori esperti italiani di consumerismo ed economia.

Tra questi c’è anche Patrizia Polliotto, noto avvocato italiano, Presidente dei rinomati ospedali milanesi ‘Galeazzi’ (quello in cui lavora anche il virologo Fabrizio Pregliasco), ‘San Siro’ e ‘Sant’Ambrogio’ tutti in capo al ‘Gruppo San Donato’, prima realtà sanitaria privata italiana con un fatturato superiore a 1 miliardo e 600 milioni di euro.

“E’ l’olio diverso da quello di oliva l’alimento che ha subito il maggior aumento di prezzo sugli scaffali dei supermercati italiani: +23%, dall’inizio dell’anno a Pasqua. Seguito dai vegetali freschi, +17,5%, e dal burro, +17%”, esordisce il noto legale torinese, altresì Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Al quarto posto la pasta fresca o secca e i relativi preparati con +13% (+2,4% in un mese). Poi vengono i frutti di mare, con un incremento del 10,8%, e la farina (+10%).

Nella top ten dei prodotti con i rincari più forti anche il pollame, la prima delle carni (+8,4%), la frutta fresca (+8,1%), il pesce fresco (+7,6%) e i gelati (+6,2%). Per latte conservato e margarina +5,7%, per riso e lo zucchero +5,6%; il prezzo del pane fresco e confezionato è salito di oltre il 5,5%, al pari dei succhi di frutta e verdura e dell’olio di oliva”, come ha dichiarato all’agenzia di stampa ‘Ansa’ in questi giorni.

Ma c’è di più. Spesa in contrazione media del 25% a Pasqua per gli italiani, secondo il calcolo fatto dall’Avvocato Polliotto. “Il trend inflattivo in salita, complice il caro carburante ed energia, ha ridotto fortemente i budget destinati al periodo pasquale”, approfondisce scendendo più in dettaglio. “A farne le spese soprattutto pasticcerie, laboratori artigianali e agenzie di viaggio“.

Le fasce più colpite sono “quelle con stipendi medi netti compresi tra i 1.000 e i 1.500 euro, già gravati da un taglio della spesa mensile di circa 130 euro dovuta alla perdita di potere d’acquisto per far fronte a utilities, cibo e spese di routine per la casa“, aggiunge il legale piemontese, voce autorevole per i maggiori media italiani e opinionista a ‘Canale Italia’.

“Nonostante i Bonus Pasqua governativi, che richiedono comunque tempo e burocrazia per accedervi, l’incertezza per i mesi venire complica un quadro già difficile, in cui aumenta la selezione legata all’orientamento all’acquisto”, prosegue l’analisi della presidente di Unc Piemonte.

“Sul fronte delle vacanze, preferite le escursioni di un giorno nel raggio massimo di 50 km da casa per contenere i costi di spostamento. In aumento anche i weekend lunghi presso le case di proprietà di amici e parenti a discapito invece di resort, b&b e minialloggi, appannaggio ormai di una cerchia sempre più ristretta di persone“, conclude Patrizia Polliotto, anche stimato avvocato d’impresa e d’affari con curriculum professionale ricco di importanti esperienze al vertice in prestigiose società private e pubbliche tra le quali ‘Viasat’, ‘Juventus’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘Zucchi’, ‘Engineering’, ‘Reply’ e molte altre.

Oggi Patrizia Polliotto torna gradita ospite dalle 13.35 in diretta radio, tv e streamingsulle frequenze della seguitissima 'Radio Radio' – la prima talk-radioitaliana (anche in video in tutta Italia al canale del digitale terrestre 253) – ai microfoni di 'Un Giorno Speciale' Francesco Vergovich, ospite insieme al giornalista radiotelevisivo cattolico e saggista Maurizio Scandurra per fare il punto sui maggiori avvenimenti di attualità.













