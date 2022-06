Rincaro bollette gas/ Ancora aumenti in vista, altre preoccupazioni per le famiglie

Non c’è tregua per gli italiani, che dal mese di luglio dovranno fare i conti con un altro rincaro delle bollette di gas e luce. Il prezzo del gas potrebbe aumentare del 27%, quello della corrente elettrica del 17%.

Un aumento su entrambi i fronti, che cumulati in un anno causerebbero non pochi problemi/difficoltà economiche. A peggiorare la situazione è stata l’azienda Gazprom, dopo aver ristretto la produzione di gas e luce per le penalizzazioni subite dalla guerra in Ucraina.

Nell’indecisione tra la miglior scelta tra prezzo bloccato o meno delle bollette, il problema dei rincari continua a farsi presente ma soprattutto, pesante.

La società di esperti in ricerca di Nomisma Energia, ha stimato un consumo annuo (per famiglia italiana) di circa 2.700 kWh di elettricità. Se così fosse, la spesa crescerà di 194,40 euro circa per 12 mesi. Peggiorerà la situazione per il gas, il cui aumento ammonterà a circa 462 euro per lo stesso periodo.

Vedremo cosa si inventerà l’Autorità di regolazione per l’energia reti e l’ambiente, visto che questa situazione a lungo andare potrebbe divenire insostenibile (economicamente e psicologicamente). La manovra di salvataggio non è facile come possa sembrare, dunque vedremo cosa ci aspetta.

A conti fatti, le famiglie italiane aggiungerebbero quasi 700 euro in più annuali a causa del prossimo rincaro delle bollette di gas ed energia.