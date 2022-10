Rincaro energia/ La mossa delle imprese per salvarsi: cambiare orari di lavoro

Il rincaro dell’energia sta mettendo in difficoltà non solo gran parte delle famiglie italiane, ma anche tantissime imprese che oggigiorno rischiano persino la chiusura. Per qualcuno potrà sembrare esagerato, ma potrebbe cambiare subito idea dando un’occhiata al conto salato in bolletta.

A causa dei rincari in bolletta il 10% delle imprese potrebbe chiudere. Una situazione drammatica che non solo aggraverebbe economicamente lo Stato italiano, sempre più in crisi e con meno circolo di economia, ma soprattutto le famiglie dei lavoratori dipendenti che da un giorno all’altro si ritroverebbero senza stipendio.

I NUMERI DEL PIL/ Dopo il boom degli investimenti arriva la mazzata del costo del gas

Rincaro energia: la possibile soluzione delle imprese

Il rincaro dell’energia è una situazione stremante. Per questo motivo alcune aziende starebbero pensando di ricorrere alla normativa del Decreto Legislativo 66/2003 con cui si evince la possibilità di poter cambiare (legalmente), gli orari di lavoro.

A specificare i dettagli è l’articolo 3 comma 2 del predetto decreto legislativo, con la quale si stabilisce quanto segue:

Importo pensione minima 2023/ La cifra si baserà sull'inflazione: le previsioni

“I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno“.

Le modifiche orarie dovrebbero essere apportate in base alla convenienza economica dell’impresa. Attualmente una delle soluzioni possibili e purtroppo per i dipendenti anche legalmente fattibile, è l’aumentare delle ore di lavoro ma facendo un giorno in meno alla settimana.

Attualmente non sappiamo i dettagli, ma in linea di massima la questione è la suddetta: l’imprese potrebbe dichiarare un’operatività di quattro giorni, chiudendo quindi anticipatamente, in modo da poter risparmiare in bolletta.

SCENARIO ITALIA 2023/ "Crescita fragile, lavoro e potere d'acquisto a rischio"

Questo vorrebbe dire che un dipendente assunto a tempo pieno (full time di 8 ore), ma per quattro giorni lavorativi, potrebbe lavorare in una sola giornata anche 10 ore consecutive. Come è stato già anticipato, si tratterebbe di una misura assolutamente legale e prevista dalla Legge.

Tale misura potrebbe realmente calmierare i costi legati al rincaro dell’energia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA