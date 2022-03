Rincaro luce e gas/ Come risparmiare soldi con le migliori offerte del libero mercato

Rincaro luce e gas sulle bollette: gas +41,8%, elettricità +55%

Il rincaro di luce e gas in Italia è sempre più sentito, sia dalle famiglie che dai single. Gli aumenti percepiti e le difficoltà di pagare, sono quasi lampanti. Nonostante i bonus e gli aiuti da parte del Governo, sembrerebbero esserci ancora tante difficoltà visto l’aumento sempre più gravoso.

Arera, nonché l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha stimato i rincari che si sono verificati già a partire dal primo trimestre dell’anno 2022. Il 41,8% ha gravato sul gas, mentre il 55% sulla elettricità. Percentuali pesanti che hanno messo in difficoltà tante famiglie italiane.

Gli aumenti di gas ed energia elettrica stanno rendendo sempre più complessa la vita media dei cittadini italiani. Motivo per cui, sempre secondo i report pubblicati da Arera, sempre più persone sono alla ricerca dei contratti da parte di società operanti nel libero mercato.

Rincaro luce e gas sulle bollette: come cercare l’offerta migliore

Il rincaro in bolletta di luce e gas ha costretto tanti italiani ad adeguarsi alle offerte del libero mercato. Nello specifico caso, Arera fa presente che la maggior parte di contraenti sono giovani, nella fascia tra i 18 e i 29 anni.

Per poter limitare i costi in bolletta, grazie alla Legge Concorrenza dell’anno 2017, Arera ha dedicato il Portale Offerte alle aziende del libero mercato, in cui si possono mettere a confronto i vari costi annui.

Una volta entrati nella home page della piattaforma, saranno presenti una serie di domande utili a stimare il prezzo annuo di luce elettrica e gas. Una volta compilata la scheda con i dati necessari (nucleo familiare, CAP domiciliare, potenza elettrica desiderata, componenti elettrodomestici e destinazione d’utilizzo), sarà possibile confrontare istantaneamente tutti prezzi delle varie aziende.

È altresì possibile, filtrare i risultati per preferenza: ordinando dal prezzo più basso a quello più alto, per nome del venditore oppure in base alle offerte variabili o fisse.

Rincaro luce e gas sulle bollette: cos’è la Legge concorrenza 2017

Grazie alla Legge concorrenza n. 124/2017 è possibile trovare le migliori offerte per ridurre i costi post rincaro sulla bolletta del gas e della luce elettrica. La norma è stata introdotta al fine di rendere il libero mercato più flessibile e dar modo ai consumatori di poter risparmiare un po’ di soldi, limitando di fatto la crescita spropositata dei prezzi.

Si tratta inoltre, di disposizioni che limiterebbero l’accanimento tariffario di un singolo mercato, evitando che le aziende possano approfittare della situazione per aumentare il margine in modo sproporzionato rispetto al servizio offerto ai consumatori.











