Rincaro prezzi alimentari/ Cibi a costi stellari: aumenti di 2mila euro a famiglia

Il rincaro dei prezzi alimentari in Italia è stato a dir poco sproporzionato. Tante società a difesa dei consumatori hanno appurato l’effettivo aumento dei costi, a dir poco impressionante.

I costi del cibo sembrano esser raddoppiati, in effetti le percentuali che alcune associazioni hanno mostrato fanno paura. Dopo l’aumento dei prezzi di luce e gas anche i prodotti alimentari stanno facendo il loro corso.

Rincaro prezzi alimentari: ecco i costi da spavento

Il rincaro dei prezzi alimentari è stato notato soprattutto per alcune tipologie di alimenti, soprattutto verdura, frutta, olio e pasta. Una stangata in particolare per le famiglie, dato che si tratta di prodotti alimentari molto comuni nelle case italiane.

Il maggior rincaro è stato registrato dall’olio di semi, la cui percentuale aumentata di costo è del 25,9%. Non scherzano neanche i prezzi della pasta, la frutta, il pane, la farina, la carne di pollo, lo zucchero e il burro.

A superare l’olio di semi è stata sia la verdura che la frutta, soprattutto pesche, pere e arance che sono arrivate a toccare il 34,2% in più rispetto ai prezzi tradizionali.

Alla lista dei cibi più cari non mancano le cipolle, la carne, le uova, l’insalata, i carciofi, i pomodori, gli asparagi, i finocchi, i funghi e le carote.

Rincaro prezzi alimentari: costi delle famiglie italiane

Il rincaro dei prezzi alimentari è stata una stangata soprattutto per le famiglie italiane, che hanno dovuto fare i conti con l’inflazione e con un aumento improvviso rispetto a quanto spendevano.

Nello specifico, ecco gli aumenti in ordine:

Spese alimentari, trasporti e bollette: +5,8%; Servizi alberghieri e ristorazione: +4,7%; Manutenzione per l’abitazione: +3,2%.

In un anno, potremmo quantificare circa duemila euro in più (se teniamo conto anche dei bambini).

Catalogando le diverse spese invece, solo mille euro in più se ne vanno per coprire i costi delle bollette: acqua, luce e gas. Quasi 600 euro per andare con i mezzi pubblici e quasi altri 500 euro per la spesa.

All’aumentare dei figli nel nucleo familiare (ma anche per le coppie senza figli), anche i costi raddoppieranno. L’inflazione al momento sta riducendo drasticamente il potere economico di moltissime famiglie italiane.

Non resta che attendere le prossime mosse del Governo italiano per valutare e trovare delle soluzioni al fine di limitare i danni di stagflazione e inflazione.











