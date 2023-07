Rinegoziare mutuo 2023/ Rate troppo alte: come interviene il Governo (7 luglio 2023)

Molti italiani stanno pensando di rinegoziare il mutuo del 2023. Una soluzione che da un lato, potrebbe agevolare i titolari di prestito (specialmente se i tassi di interesse sono variabili), a poter abbattere le rate mensili. Ma è davvero l’opzione più conveniente per le famiglie italiane?

Dopo la manovra della BCE per contrastare a suo modo l’inflazione, e lo ha fatto alzando i tassi fino al 4%, il Governo italiano si trova costretto ad intervenire urgentemente per poter contenere i danni.

Rinegoziare mutuo nel 2023: ne vale la pena?

Rinegoziare il mutuo 2023 non sempre è possibile. O meglio, dipende gli accordi presi con il proprio istituto bancario, potrebbe essere sufficiente presentare una richiesta personale o per esigenze, oppure rassegnarsi all’idea di dover impegnarsi economicamente.

Le stime del Codacons sembrano piuttosto chiare: se nel 2022 per un mutuo da 100 a 150 mila euro per 25 anni, la rata era di appena 240€ mensili, oggi la stessa rata avrebbe un rialzo pari a 80€ mensili in più, totalizzando 320€ al mese.

L’idea e la proposta dell’Associazione Bancaria Italiana – sembrerebbe esser approvata – è quella di allungare le rate del mutuo alle medesime condizioni economiche pattuite inizialmente, dunque una soluzione win to win, dove non ci perde nessuno, se non la BCE a causa di alcun pagamento aggiuntivo per il rialzo dei tassi di interesse (specie variabili).

Facendo un esempio pratico: un mutuo da estinguere in 10 anni, potrebbe esser allungato a 15 anni, ammortizzando i possibili aumenti legati ai tassi di interesse. Perché altrimenti alle condizioni normali, i tassi sarebbero una batosta con conseguenti rincari.

Chi ha sottoscritto un mutuo da 120.000€ a tasso variabile e con durata di 25 anni, potrebbe trovarsi un aumento di 3.500€ annuali. Dobbiamo considerare che la simulazione è stata eseguita tenendo conto anche del nuovo TAEG al 4,38%, e con un piano di ammortamento che solamente di interesse, si pagherebbero oltre 74 mila euro.

